Dăncilă despre prezidenţiale: Nu putem să mergem cu un candidat care în sondaje nu are nicio şansă

Lucian Alecu

Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale va fi stabilit după congresul partidului, a anunţat, marţi seară, Viorica Dăncilă, menţionând că partidul îşi propune să câştige aceste alegeri şi, de aceea, până la desemnarea persoanei care va reprezenta social-democraţii în cursa pentru Cotroceni vor fi efectuate mai multe sondaje de opinie.

Ea a menţionat că şi înainte de congres vor fi purtate discuţii pentru a se putea cunoaşte potenţialii candidaţi, precizând că PSD va face sondaje de opinie astfel încât să fie ales candidatul partidului cu cele mai multe şanse pentru a câştiga alegerile prezidenţiale.

"Nu putem să mergem cu un candidat care în sondaje nu are nicio şansă. Trebuie să mergem cu un candidat care, pe lângă susţinerea partidului, pe lângă susţinerea preşedintelui partidului, a primului ministru, efectiv să genereze un val de încredere. Acest lucru (stabilirea candidatului - n.r.) se va face prin mai multe sondaje. Vom introduce în sondaje atât colegele sau colegii de partid care vor să candideze la alegerile prezidenţiale, vom introduce şi candidaţi independenţi, vom vedea care este soluţia optimă, astfel încât să avem cele mai multe şanse", a spus Viorica Dăncilă la România TV.

Ea a menţionat că nu s-au făcut încă "tatonări" în ceea ce priveşte candidaţii care nu sunt membri de partid şi care ar putea fi introduşi în sondajele PSD, decizia urmând să fie luată după ce va discuta cu colegii săi social-democraţi.

"Nu am discutat despre nimeni până acum. Nu am discutat decât despre candidaţi din interiorul partidului - până acum Şerban Nicolae şi-a arătat disponibilitatea de a candida. Vom vedea şi alţi colegi, astfel încât începând de săptămâna viitoare să putem să demarăm sondajele şi să vedem care va fi rezultatul, cine are mai multe şanse - dacă sunt mai mulţi colegi îi vom introduce pe toţi în sondaj. Iar ultimele sondaje le vom face cu primii trei, astfel încât să avem certitudinea că, dintre toţi cei care ar putea deveni prezidenţiabili, să avem varianta cea mai bună", a spus Dăncilă.

Ea a precizat că nu doreşte să candideze la alegerile prezidenţiale, menţionând că poate ajuta mai mult un candidat din postura sa de prim-ministru.

"Noi vrem ca la sfârşitul lui iulie, începutul lui august, să avem deja candidatul la prezidenţiale", a mai spus Viorica Dăncilă, în contextul în care a arătat că strângerea de semnături pentru susţinerea candidatului PSD la prezidenţiale va debuta pe 11 august. AGERPRES