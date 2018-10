Dăncilă, despre remaniere: Va fi o decizie care se va lua combinat, în funcţie de programul de guvernare şi de susţinerea politică

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, marţi, că a finalizat evaluarea privind îndeplinirea programului de guvernare, care nu a fost făcută în funcţie persoane, menţionând că la Comitetul Executiv Naţional al partidului va fi o decizie "combinată" în privinţa remanierii guvernamentale - în funcţie de program şi de susţinerea politică.



Dăncilă a adăugat că nu a fost stabilită data CExN, însă într-o săptămână trebuie luată o decizie.



"Nu vă pot da nume, evaluarea s-a făcut în funcţie de măsurile din programul de guvernare. Eu prezint evaluarea, dar trebuie să am un vot şi din punct de vedere politic, am să văd care este părerea şi susţinerea pe care o va avea fiecare din partea CEX. Eu nu pot să spun acum: vor pleca un număr de atâţia miniştri, vor rămâne atâţia. Va fi o decizie care se va lua combinat - evaluare în funcţie de program şi susţinere politică. Vom avea o discuţie pe fiecare minister în parte. Nu am stabilit încă data. În acelaşi timp cred că este necesar ca într-o săptămână să avem o decizie", a precizat Dăncilă.



Ea a mai spus că va face o expunere a activităţii în ansamblu.



"Prima dată ne interesează să vedem care este stadiul îndeplinirii programului de guvernare, voi discuta despre fiecare minister în parte şi în urma unui vot dat de CEX vom lua decizii", a declarat premierul.



Întrebată de ce s-a amânat şedinţa CExN, Dăncilă a răspuns că la această şedinţă nu se va discuta numai despre evaluare.



"Vă daţi seama că acest CEx nu va discuta numai despre evaluare, mai trebuiesc purtate discuţii şi cu cei care vor veni dacă vom face face aceste schimbări şi cu siguranţă vom face aceste schimbări şi atunci trebuie totul cumpătat cu foarte multă atenţie, pentru că, să nu uităm, de la 1 ianuarie 2019 România va prelua preşedinţia Consiliului UE şi avem nevoie de experienţă şi expertiză în acest sens", a precizat Dăncilă.



Ea a adăugat că evaluarea nu a fost făcută cu privire la anumite persoane.



"Am menţionat că am terminat evaluarea, că am făcut această evaluare nu legată de anumite persoane, ca să încerc să nu fac speculaţii legată de o anumită persoană, am făcut evaluare în funcţie de îndeplinirea măsurilor din programul de guvernare, dar şi în funcţie de 115 măsuri de care am vorbit la congresul PSD. Urmează să expun această evaluare în cadrul CEX, vom hotărî în cadrul partidului când va avea loc acest Comitet", a mai spus Dăncilă. AGERPRES