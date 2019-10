Dăncilă, despre situaţia din PSD: Suntem o echipă unită şi vom merge înainte

Premierul Viorica Dăncilă, preşedintele Partidului Social Democrat, a infirmat că la discuţiile pe care le-a avut vineri cu unii lideri ai partidului s-a pus problema retragerii sale din funcţie şi a subliniat că social-democraţii sunt „o echipă unită” care va „merge înainte”.

„Ne-am reorganizat pentru campania electorală, am abordat din subiectele pe care le vom aborda la întâlnirea informală de astăzi, despre deciziile pe care le vom lua şi despre modul în care vom gestiona campania electorală în fiecare judeţ şi, bineînţeles, la nivel national”, a declarat Viorica Dăncilă, vineri, la Parlament.

Întrebată dacă printre subiectele care urmau să fie abordate la CEx informal al PSD de vineri seară se numără şi o eventuală retragere a sa din funcţie, preşedintele PSD a infirmat: „Nu, suntem o echipă, suntem o echipă unită şi vom merge înainte”.

Premierul a negat că s-ar fi discutat despre organizarea unui congres al partidului.

„Nu, nu, colegii mei sunt oameni de partid, sunt oameni foarte implicaţi, sunt oameni devotaţi pentru acest partid (...). Nu a fost vorba de un congres. V-am spus, a fost vorba despre organizare, despre implicarea tuturor colegilor în echipa de organizare a campaniei electorale pe fiecare regiune în parte, aşa cum partidul acesta ştie să se organizeze pentru a maximiza şansele. După alegerile prezidenţiale, probabil va avea loc un congres, nu este o problemă organizarea unui congres, dar după alegerile prezidenţiale, pentru că, aşa cum ştiţi, la ora 12.00 noaptea se intră în campanie, nu avem timp de congres, suntem foarte implicaţi în alegeri”, a declarat Dăncilă.

Fiind întrebată dacă liderii cu care a discutat au cerut schimbarea lui Mihai Fifor din poziţia de şef al campaniei la alegerile prezidenţiale, ea a precizat: „Discuţiile care au loc referitor la echipe sunt discuţii care au loc în interiorul partidului, atunci când se ia o decizie o comunicăm public”.

„Este şeful campaniei, dar v-am spus că vrem să maximizăm rezultatele campaniei şi avem colegi cu foarte multă experienţă, colegi care au obţinut rezultate foarte bune în judeţele lor şi care vor sprijini, vor face un grup pentru sprijinirea campaniei electorale”, a completat Dăncilă.

Premierul a indicat spre colegii care o înconjurau la momentul declaraţiilor - Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, Marian Oprişan, Doina Fedorovici, Marius Dunca - întrebată cine va face parte din acest grup de sprijin.

Întrebată dacă ar fi trebuit să se consulte mai mult cu proprii colegi, Dăncilă a replicat că „este loc şi de mai bine”.

„Este adevărat că poate... întotdeauna este loc şi de mai bine, dar, având în vedere că premierul a avut foarte multe sarcini pe cap - preşedinţia PSD, am deţinut şi preşedinţia rotativă - au fost o grămadă de lucruri pe care a trebuit să le gestionez. Mi-am dorit întotdeauna dialogul cu colegii mei şi cred că am fost preşedintele care a avut cele mai multe comitete executive. Întotdeauna e loc de mai bine şi sunt adeptul faptului că dialogul rezolvă multe din problemele partidului”, a explicat preşedintele PSD.

Ea răspuns că „puterea nu se cedează, puterea se câştigă”, întrebată dacă ar fi avut mai mult de câştigat partidul dacă se retrăgea de la guvernare după alegeri, având în vedere ce a urmat, respectiv moţiunea de cenzură.

„Puterea, aşa cum am spus, nu se cedează, puterea se câştigă. Noi am vrut să punem în practică programul de guvernare, chiar dacă ştiam că poate pierdem electoral. Pentru noi au fost mai importanţi cetăţenii, au fost mai importanţi primarii, au fost mai importanţi oamenii din judeţe şi am vrut să luăm cât mai multe măsuri pentru oameni şi aceasta a fost logica pe care am avut-o şi care ne-a ghidat pe parcursul guvernări”, a afirmat Dăncilă.

Premierul a spus în context că nu simte că sunt tensiuni în partid.

„Nu simt acest lucru, pentru că acest guvern a luat o serie de măsuri care a adus plus în toate judeţele ţării, indiferent de culoarea politică. Sunt de acord că întotdeauna pot exista şi nemulţumiri. Este foarte greu ca să mulţumeşti pe toată lumea. (...) Sunt convinsă că vor vorbi despre realizările acestui guvern pentru că în orice judeţ din această ţară au fost pensionari care au avut mărirea pensiei, salariaţi care au avut măriri de salarii. După cum ştiţi, anul trecut am achitat toate facturile până la sfârşitul anului pe PNDL 1 şi PNDL 2, deci sunt foarte multe lucruri care le-am realizat, sunt multe lucruri pe care poate puteam să le realizăm mai bine. Întotdeauna este loc de mai bine, dar eu sunt convinsă că acest guvern a fost unul dintre guvernele cele mai bune în ultimii 30 de ani”, a completat Dăncilă.

AGERPRES