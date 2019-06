Dăncilă: Deţinerea Preşedinţiei Uniunii Europene reprezintă o confirmare a ataşamentului nostru faţă de proiectul european

Deţinerea de către România a Preşedinţiei rotative a Uniunii Europene reprezintă, după momentul aderării la UE, în urmă cu 12 ani, o confirmare a ataşamentului nostru faţă de proiectul european, a declarat, luni, premierul Viorica Dăncilă.

"Ne-am asumat cu toată responsabilitatea acest mandat şi ne-am implicat pentru ca la încheierea acestuia să oferim rezultate la care cetăţenii să se poată raporta cu claritate, fără ezitare. Am reuşit să soluţionăm dosare importante şi să avansăm negocierile pe multe subiecte care au trenat în ultimii ani şi care se traduc în schimbări în bine în viaţa cetăţenilor europeni.(...) De la începutul mandatului, Preşedinţia română la Consiliul UE a gestionat peste 1.750 de reuniuni şi evenimente, dintre care peste 60 de reuniuni ministeriale, formale şi informale. Eforturile noastre s-au transpus în finalizarea negocierilor într-un număr consistent de dosare legislative, mă refer la dosare care vizează combaterea dezinformării, dar şi un acces sporit la informaţie a cetăţenilor", a spus premierul la deschiderea Conferinţei organelor parlamentare specializate în afaceri comunitare şi europene /COSAC.

Ea a adăugat că Preşedinţia română a gestionat şi dosare care au ca obiectiv o corectă informare a consumatorilor cu privire la calitatea alimentelor şi sancţionarea abaterilor de la reguli, sau dosare care vizează un echilibru între viaţa profesională şi cea privată, precum şi asigurarea şi promovarea egalităţii de şanse şi de gen pe piaţa muncii.

"Am reuşit să obţinem consensul tuturor statelor membre pe dosare complexe care aşteptau o rezolvare de mulţi ani, precum cel referitor la asigurarea securităţii energetice europene şi crearea unui mediu economic mai sigur. Sub mandatul Preşedinţiei române au fost adoptate, în ultimele două luni, 56 de concluzii ale Consiliului în domenii precum relaţiile externe ale UE, combaterea terorismului, schimburile climatice, educaţia, strategiile regionale, sau politica industrială. Am organizat evenimente şi manifestări care au reliefat atenţia pe care am acordat-o valorilor europene care ne unesc.(...) Prin abordarea noastră generală şi prin rezultatele obţinute în fiecare dintre dosarele gestionate am reconfirmat faptul că societatea românească este profund ataşată valorilor europene. (...) Beneficiind de experienţa acestui mandant, România va continua să acţioneze pentru îndeplinirea obiectivului de consolidare a UE, pentru întărirea politicilor europene şi pentru promovarea importanţei cruciale a solidarităţii şi unităţii în interiorul UE", a menţionat premierul.

AGERPRES