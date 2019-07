Dăncilă: Discut luni cu liderii ALDE şi Pro România;doresc o coaliţie a celor trei partide pentru prezidenţiale

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că va avea, luni, o întâlnire cu preşedinţii ALDE şi Pro România, Călin Popescu Tăriceanu şi Victor Ponta, subliniind că îşi doreşte o coaliţie a celor trei partide pentru a susţine un candidat la prezidenţiale.



"Am vorbit la telefon, nu am reuşit să avem o discuţie care să vizeze alegerile prezidenţiale. Cu siguranţă voi avea o discuţie atât cu domnul Tăriceanu, sper şi cu domnul Victor Ponta, cred că dialogul este foarte important. Îmi doresc o coaliţie a celor trei partide pentru a susţine candidatul pentru prezidenţiale, îmi doresc alături de noi să vină şi sindicate, chiar şi partide care nu sunt parlamentare, patronate, toţi cei care vor să vină alături de PSD, cred că vor aduce un plus şi cred că dialogul este foarte important pentru a vedea direcţia pe care merg liderii partidelor respective, dar este important pentru noi să vedem dacă putem coagula mai multe forţe alături de PSD astfel încât să ne maximizăm şansele de a câştiga alegerile prezidenţiale", a afirmat, vineri, Dăncilă.



Ea a spus că întâlnirea va avea loc luni, astfel încât conducerea PSD să poată lua marţi deciziile care se impun.



"Eu cred că luni (va avea loc întâlnirea - n.r). Marţi noi avem prima dată Birou Politic Naţional, pe urmă Comitetul Executiv şi trebuie să intrăm în aceste foruri statutare cu concluzii, cu discuţii avute cu liderul ALDE şi liderul Pro România astfel încât să putem lua deciziile care se impun pentru perioada următoare", a adăugat Dăncilă.

AGERPRES