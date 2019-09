Dăncilă, după şedinţa cu deputaţii PSD: Am spus că dacă nu câştigăm vom avea o problemă la următoarele alegeri

Premierul Viorica Dăncilă a discutat luni cu deputaţii PSD despre moţiunea de cenzură care ar putea fi depusă de opoziţie, dar şi despre şansele partidului la prezidenţiale, ea precizând că, dacă PSD nu va câştiga, va avea o problemă din punct de vedere electoral la următoarele alegeri.



Premierul a spus, după întâlnirea cu deputaţii PSD, că a fost o discuţie despre moţiunea de cenzură care ar putea fi depusă de opoziţie, menţionând că le-a spus acestora că trebuie să fie uniţi pentru a nu avea succes un asemenea demers.



Întrebată câte voturi lipsesc PSD, Dăncilă a spus: ''Nu am făcut un calcul''. Ea a adăugat că are încredere în colegii săi.



"De ce luaţi în calcul să nu câştigăm? Am spus că, dacă nu câştigăm, vom avea o problemă din punct de vedere electoral la următoarele alegeri. Nu ştiu ce expresie am folosit (n.r. - la întâlnire). Am spus o realitate: dacă rezultatul este slab, atunci este normal că încrederea în PSD va fi diminuată", a menţionat Dăncilă.



Ea a mai spus că nu face negocieri cu PRO România.



"Nu am cedat în faţa PRO România şi nu fac negocieri cu PRO România", a precizat Dăncilă.



Preşedintele PSD se întâlneşte luni şi cu grupul minorităţilor naţionale.

