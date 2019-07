Dăncilă: Este necesară o analiză complexă a profesionalismului celor care sunt implicaţi în apărarea cetăţenilor

Premierul Viorica Dăncilă a declarat marţi la sediul MAI că este necesară o analiză complexă a profesionalismului celor care sunt implicaţi în apărarea cetăţenilor, în contextul tragediei de la Caracal, menţionând că a discutat cu şefii de arme din MAI despre măsurile care se impun, dar şi despre ce trebuie făcut pentru ca astfel de lucruri să nu se mai repete.



"Este necesară o analiză complexă a profesionalismului celor care sunt implicaţi în apărarea cetăţenilor. Ne vom asuma şi acest obiectiv, pentru că avem această datorie atât faţă de cetăţeni, cât şi faţă de profesioniştii din Ministerul Afacerilor Interne (...). Am avut o discuţie cu şefii de structuri şi de direcţii din cadrul MAI, am discutat despre acest tragic eveniment, am discutat despre măsurile care se impun, dar am discutat şi despre ceea ce trebuie să facem pe viitor pentru ca astfel de lucruri să nu se mai repete. Am discutat despre restructurare, am discutat despre modificări legislative care sunt necesare atât din partea MAI, din partea STS, modificări în ceea ce priveşte legislaţia, care să pedepsească mult mai drastic aceste lucruri", a precizat Dăncilă.



Prim-ministrul a adăugat că lupta împotriva corupţiei trebuie să continue, dar nu trebuie lăsată "mai prejos lupta împotriva criminalităţii, împotriva reţelelor de trafic de persoane şi de droguri, împotriva violatorilor şi pedofililor, împotriva criminalilor, împotriva celor care destabilizează în cel mai josnic mod societatea".



"România nu este o ţară a infractorilor, nu este ţara criminalilor, nu este ţara proxeneţilor sau a violatorilor. Ca prim-ministru, nu voi permite să se lipească această etichetă României, dar cred că trebuie să dăm dovadă de consens, trebuie să vedem ce putem face fiecare pentru a îndrepta lucrurile. Vom pedepsi, aşa cum am spus, pe cei care se fac vinovaţi. Ştim că nu mai putem, din păcate, să aducem înapoi ceea ce deja a avut loc, suntem alături de familia Alexandrei, de familia Luizei, cuvintele sunt sărace pentru a exprima ceea ce simţim fiecare dintre noi, ceea ce simte fiecare mamă în România, dar este datoria noastră, a tuturor, a tuturor factorilor care se pot implica, să luăm toate măsurile pentru ca aceste lucruri să nu se mai repete. Avem datoria morală să-i pedepsim pe cei vinovaţi, dar avem şi responsabilitatea în a reglementa lucrurile pentru a nu mai avea loc în România astfel de evenimente", a subliniat Dăncilă.



În context, premierul a precizat că demiterile din sistem vor continua, menţionând însă că aceste demisii nu înlocuiesc "pedepsirea drastică a celor care, în urma anchetei, au greşit".



"Au mai fost demiteri pe lanţul de decizie şi acţiune din sistem şi, cel mai probabil, vor urma. Aceste demisii nu înlocuiesc pedepsirea drastică a celor care, în urma anchetei, au greşit. Vă asigur că vom lua, în continuare, cele mai stricte măsuri. Avem atât o obligaţie morală, cât şi una impusă de lege să-i pedepsim drastic pe toţi cei care se fac vinovaţi", a mai declarat Dăncilă.

AGERPRES