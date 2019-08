Dăncilă: Este posibilă o remaniere oricând dacă nu este îndeplinit programul de guvernare

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat vineri seara, la Constanţa, că este posibilă oricând o remaniere guvernamentală, dacă unul dintre miniştrii PSD nu îndeplineşte programul de guvernare sau nu face performanţă.



"Este posibilă o remaniere oricând. Am spus că atunci când unul din miniştri nu îndeplineşte programul de guvernare, nu face performanţe, bineînţeles că vom lua măsurile necesare. Şi aţi văzut că în ultima perioadă am făcut multe remanieri. Mulţi spun că am schimbat foarte mulţi miniştri şi au numărat numărul de persoane care au fost schimbate. Eu zic că trebuie să fie altul considerentul: ce performanţe are fiecare ministru, ce realizează din programul de guvernare iar pe mine, ca prim-ministru, dincolo de persoane mă interesează ceea ce face pentru oameni. Şi voi schimba ori de câte ori este nevoie, pentru a putea să ne îndeplinim programul de guvernare. (...) Este posibilă venirea multor colegi, multor colege în Guvern. Bineînţeles că acest lucru îl hotărâm în CExN", a precizat Dăncilă.



La CExN al PSD de sâmbătă, se va face o analiză a portofoliilor, o analiză a următorilor paşi pentru perioada următoare, a spus Dăncilă.



"Ne vom replia şi vom continua lupta. Pe toţi cei care acum vin şi ne dau sugestii să plecăm de la guvernare eu îi sfătuiesc să-şi ţină sugestiile pentru propriul partid - noi nu ne uităm în ograda altuia - şi să ne lase pe noi să ne organizăm şi să vedem care sunt cele mai bune soluţii pentru România şi pentru români", a adăugat liderul PSD.

AGERPRES