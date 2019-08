Dăncilă explică de ce a remaniat-o pe Anca Birchall de la Justiție

Dana Garbovan - presedinte UNJR (d)

Premierul Viorica Dăncilă și-a explicat decizia de a-i oferi judecătoarei Dana Gârbovan portofoliul Ministerului Justiției prin faptul că îşi doreşte o persoană care a lucrat alături de magistraţi şi nu este înregimentată politic.

"Bineînţeles că am discutat cu doamna Gârbovan, nu puteam să fac o propunere fără să discut cu domnia sa. Am rugat-o să vină în această funcţie având în vedere experienţa domniei sale şi respectul de care se bucură în domeniul Justiţiei. Vreau ca la Ministerul Justiţiei să fie cineva care cunoaşte foarte bine modul în care lucrează magistraţii, care a lucrat alături de magistraţi, cineva independent şi nu am mai vrut să fie cineva înregimentat politic", a declarat prim-ministrul la finalul şedinţei Comitetului Executiv al PSD.

Viorica Dăncilă a mai precizat că i-a mulţumit Anei Birchall pentru activitatea depusă, într-o discuţie pe care a avut-o cu acesta înaintea şedinţei PSD.

Întrebată dacă are informaţii conform cărora fostul ministru al Justiției s-ar afla în acest moment la Palatul Cotroceni, premierul a negat, dar a adăugat că acesta ar fi un lucru foarte grav. "Este membru al PSD şi problemele le rezolvăm în interiorul partidului. I-am explicat doamnei Ana Birchall că vreau să fac această nominalizare la Ministerul Justiţiei pentru că vreau pe cineva din rândul magistraţilor, care nu e înregimentat politic, tocmai pentru a avea certitudinea că există o bună conlucrare şi că vom putea obţine consens pe toate deciziile referitoare la justiţie".

