Dăncilă: Îl somez pe Ponta să prezinte dovezi pentru acuzaţiile aduse; altfel, voi depune plângere penală

Premierul Viorica Dăncilă îi cere preşedintelui PRO România, Victor Ponta, să prezinte public dovezi pentru acuzaţiile pe care i le-a adus, în caz contrar intenţionând să depună plângere penală împotriva acestuia "pentru atac la prim-ministrul României".



"Închidem această zi cu un alt agitator al scenei politice. Am văzut astăzi în Victor Ponta un om disperat, iresponsabil şi lipsit de credibilitate. Am văzut un om care, pentru a-şi atinge scopul personal, e în stare să mintă, să acuze fără să prezinte dovezi, să calce şi pe cadavre. Nu toţi oamenii sunt de vânzare şi asta nu înţelege Ponta. Nu toţi aşteaptă recompense pentru a vedea calea corectă. Aceasta nu e abordarea mea şi, în mod cert, nu este modul meu de a face lucruri", a scris Dăncilă miercuri seară într-o postare pe facebook.



Ea afirmă că Victor Ponta "a atacat astăzi prim-ministrul ţării cu acuzaţii neprobate şi l-a ameninţat cu mascaţii".



"Aceste declaraţii sunt de o gravitate extremă care pot avea repercusiuni serioase şi pot induce prejudicii de imagine atât în plan intern, cât şi în plan extern. Dacă Victor Ponta mai vrea să aibă vreo fărâmă de credibilitate în faţa oamenilor, este dator să aducă probe. Îl somez să prezinte public dovezi pentru toate aceste acuzaţii. În caz contrar, voi depune plângere penală împotriva domnului Ponta pentru atac la Prim-ministrul României", a mai scris Dăncilă în postare.



Preşedintele PRO România, Victor Ponta, a declarat miercuri, în legătură cu moţiunea de cenzură care ar urma să fie depusă de opoziţie, cenzură, că doreşte mai întâi să vadă documentul şi dacă "toată lumea joacă corect".



"Eu, de exemplu, cred că domnul Băsescu are un blat cu Viorica Dăncilă. Cum a reuşit la Senat să vedem dacă îi lasă pe deputaţi să semneze şi să voteze moţiunea, că Băsescu are blatul cu Dăncilă şi probabil că nu îi lasă", a spus Ponta.



Referitor la faptul că premierul Dăncilă a afirmat recent, la Mamaia, că nu va pleca din funcţie, Victor Ponta a spus: "Atunci o să chem mascaţii să o scoatem din Guvern, ce putem să facem altceva? Ar fi al doilea preşedinte al PSD care pleacă cu mascaţii".



De asemenea, Ponta a negat că i-ar fi cerut premierului funcţia de ministru al Afacerilor Externe. "Am avut o singură întâlnire, după care a fugit la CExN să spună că nu vrea (cu PRO România la guvernare - n.r.) - exact ce îi spusesem eu că nu putem să o susţinem la prezidenţiale. I-a minţit pe cei de la CExN, de exemplu a zis că am cerut nouă funcţii de ministru. Niciodată. Doamna Dăncilă a moştenit de la domnul Dragnea şi faptul că îi minte pe cei din CExN. Norocul celor din CExN este că mă sună ei şi află de la mine adevărul", a afirmat Ponta. AGERPRES