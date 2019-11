Dăncilă: În mandatul meu, vilele de protocol dedicate preşedintelui vor fi deschise pentru copiii orfani

Lucian Alecu

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat, joi, că pe parcursul mandatului său de şef al statului, dacă îl va obţine, vilele de protocol dedicate preşedintelui vor fi integrate într-un program pentru copiii orfani din România.



"Pe tot parcursul mandatului, vilele de protocol dedicate preşedintelui vor fi integrate într-un program dedicat copiilor orfani din România. Vor fi deschise pentru copiii orfani din România. Cred că acesta este un lucru de normalitate şi cred că trebuie avut în vedere de toţi cei care fac politică la nivel înalt, pentru că trebuie să fim sensibili la cei care au nevoie de sprijinul nostru, iar pentru mine copiii orfani, copiii săraci vor fi o prioritate", a spus Dăncilă într-o conferinţă de presă la Palatul Parlamentului.



Ea a adăugat că nu va utiliza prerogativele graţierii decât pentru persoanele "cu adevărat demne de compasiune", iar cele acuzate de fapte grave sau condamnate pentru fapte de corupţie nu vor beneficia "sub nicio formă" de clemenţa prezidenţială.



Viorica Dăncilă a mai afirmat că va organiza trimestrial şi de câte ori va fi necesar şedinţe CSAT, iar în caz de criză va convoca CSAT "în maximum 24 de ore". De asemenea, a adăugat că, dacă va deveni preşedinte, va avea trimestrial audienţe cu cetăţenii României.



"În domeniul politicii externe, al apărării şi securităţii naţionale, în care preşedintele are atribuţii şi prerogative clare, am o viziune clar conturată şi am trei obiective ferme pentru care voi munci personal în fiecare zi din acest mandat. (...) Obiectivele de care mă voi ocupa personal sunt: aderarea la spaţiul Schengen, aderarea la Zona Euro, vizele pentru Statele Unite ale Americii.(...) România are nevoie de o strategie de securitate care să fie complementară celei de apărare. În calitate de preşedinte al României, în termen de cel mult şase luni de la învestitură îmi iau angajamentul de a prezenta în faţa Parlamentului o strategie naţională de apărare a ţării adaptată nevoilor şi aşteptărilor legitime ale cetăţenilor români de pretutindeni. Cele trei obiective majore pe care eu le voi urmări în domeniul politicii externe sunt: întărirea parteneriatului strategic cu SUA, consolidarea profilului României în cadrul NATO şi UE, creşterea profilului României în regiunea extinsă a Mării Negre în vederea asigurării securităţii regionale şi consolidării formatelor de cooperare regională", a afirmat candidatul PSD. AGERPRES