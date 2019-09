Dăncilă: Încă nu avem o motivaţie pentru respingerea numirii miniştrilor

Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi că preşedintele Klaus Iohannis nu a venit cu o motivaţie pentru respingerea numirii miniştrilor interimari şi a afirmat că a trimis o sesizare către CCR pentru a reclama existenţa unui conflict juridic cu şeful statului.



"Am sesizat, am trimis către Curtea Constituţională, dacă domnia sa va veni cu propunerea pentru miniştri interimari, o parte din sesizare nu-şi va mai avea obiect. Dar noi în sesizare am vorbit şi despre cele cinci propuneri de miniştri PSD, pentru că încă nu avem o motivaţie pentru respingere. Eu cred că ar trebui să vedem această sesizare către CCR şi ca un mijloc de a avea nişte reguli pentru viitor, a stabili nişte reguli. Pentru că eu cred că, dincolo de lupta politică, nu e nevoie şi nu e oportun să blocăm activitatea Guvernului, având în vedere că sunt proiecte pe care le facem pentru cetăţeni. (...) Trebuia să avem şedinţă de guvern, trebuia să avem pe agendă o ordonanţă prin care prelungeam termenul de înscriere în registrul electoral a românilor din diaspora, pentru votul prin corespondenţă. Nu am putut realiza acest lucru. Sunt foarte multe obiective care nu mai pot aştepta. Această blocare a însemnat că tot ceea ce aveam pe ordinea de zi trebuie să ducem săptămâna viitoare ", a arătat premierul Dăncilă în judeţul Argeş.



Dăncilă a afirmat că aşteaptă ca preşedintele Klaus Iohannis să vină cu o decizie în ceea ce priveşte numirea miniştrilor interimari.



"Nu am mai discutat cu domnul preşedinte Iohannis, ultima discuţie am avut-o când v-am spus. Am văzut reacţia domnului preşedinte, aştept ca domnul preşedinte să vină cu o decizie care să arate că vrea o Românie normală, o Românie în care Guvernul funcţionează aşa cum ar trebui", a declarat premierul.

