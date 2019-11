Dăncilă: Iohannis a exercitat o formă de presiune prin prezenţa la MJ şi MAI, care-l plasează într-o situaţie de conflict de interese

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, candidatul social-democraţilor la alegerile prezidenţiale, a afirmat că preşedintele Klaus Iohannis a exercitat „o formă de presiune” care-l plasează „într-o situaţie de conflict de interese”, prin prezenţa şi declaraţiile făcute la ceremoniile de predare-primire de la ministerele Justiţiei şi cel al Internelor.

„Am văzut cu toţii declaraţiile preşedintelui Iohannis, declaraţii făcute în cadrul ceremoniilor de preluare a mandatului de către miniştrii Apărării, Afacerilor Externe, Justiţiei şi Afacerilor Interne. Să spunem că putem înţelege prezenţa lui Klaus Iohannis la ceremoniile de la Apărare şi Externe, domenii în care preşedintele are atribuţii constituţionale, dar cum poate justifica preşedintele nevoia de a-l binecuvânta personal pe noul ministru al Justiţiei, în condiţiile în care dosarul caselor domnului Iohannis are termen pe 12 noiembrie, între tururi. Cum putem să ne mai aşteptăm că justiţia va fi imparţială în privinţa preşedintelui când domnul Iohannis are grijă ca la preluarea mandatului de către domnul Predoiu să vină personal la minister să-l supravegheze ? De ce a mers Klaus Iohannis azi şi să dea un semn clar şi ministrului de la Interne, în condiţiile în care toată lumea ştie că acest minister va organiza alegerile prezidenţiale din ţară în doar câteva zile. Este evident pentru toată lumea că preşedintele a vrut să le reamintească acestor miniştri cine i-a pus acolo şi la comenzile cui răspund. Este o formă de presiune care-l plasează pe preşedinte într-o situaţie de conflict de interese cel puţin moral, dacă nu şi legal”, a declarat Viorica Dăncilă, marţi, la sediul PSD.

Dăncilă a adăugat că Iohannis ar fi trebuit să meargă la ceremonia de predare-primire la Ministerul Muncii să explice de ce actualul Guvern „a abandonat creşterile de pensii şi salarii programate de Guvernul PSD”.

„De ce nu a mers domnul Iohannis şi la Ministerul Muncii, să arate că îl interesează şi pensiile şi salariile românilor? Acest minister, care este ultimul în ordinea de precădere stabilită de premierul Orban, chiar după Ministerul Tineretului şi Sportului! Este trist şi este îngrijorător că Ministerul Muncii, care se ocupă de salariaţi, pensionari, copii, persoane cu handicap, este ultimul ca importanţă în acest Guvern. Aici de ce nu a venit domnul Iohannis să explice de ce au abandonat creşterile de pensii şi salarii programate de Guvernul PSD? Să explice de ce vor modifica Legea salarizării care va duce la scăderea veniturilor din sistemul public! De ce nu a mers Klaus Iohannis şi la Ministerul Sănătăţii, să le spună oamenilor în faţă că nu vor comasa şi nu vor închide spitale? De ce nu a mers şi la Agricultură şi Dezvoltare Rurală, să asigure fermierii că îşi vor primi subvenţiile şi că se vor continua programele de irigaţii? Asta trebuia să facă preşedintele în funcţie astăzi, să vină şi să asigure românii că toate aceste măsuri de austeritate nu vor fi luate!”, a afirmat Dăncilă.

Ea a spus că Iohannis, acest „preşedinte dictator”, nu a acaparat doar Guvernul, „ci şi sediile şi tribunele ministerelor, pe care le foloseşte ca să îşi atace singurul competitor rămas, Partidul Social Democrat, faţă de care a dezvoltat o obsesie dusă la extrem”.

Dăncilă a anunţat în context că, pentru a preveni „toate aceste abuzuri şi toate aceste nedreptăţi pe care Iohannis şi Guvernul său le pregătesc românilor, Partidul Social Democrat va forma un grup care va monitoriza constant activitatea Guvernului Orban”.

„Grupul va fi format din foşti miniştri şi alţi specialişti în diverse domenii ai PSD şi va prezenta rapoarte periodice cu privire la derapajele acestui Guvern”, a mai declarat Dăncilă.

AGERPRES