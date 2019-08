Dăncilă: Iohannis şi Barna nu sunt apropiaţi de oameni

Premierul Viorica Dăncilă i-a criticat sâmbătă pe contracandidaţii săi la alegerile prezidenţiale Klaus Iohannis şi Dan Barna, susţinând că aceştia "nu sunt apropiaţi de oameni".



"Voi spune un singur lucru pe care nici domnul Dan Barna, nici domnul Iohannis nu-l au - nu sunt apropiaţi de oameni, nu iubesc oamenii, nu merg în rândul oamenilor. Domnul Barna sădeşte ura în rândul oamenilor şi cred că oamenii au nevoie de unitate, au nevoie de proiecte, au nevoie de discuţii cu ei, au nevoie ca preşedintele României să fie apropiat de ei", a spus Dăncilă, la finalul Congresului extraordinar al PSD.



Ea şi-a exprimat convingerea că poate câştiga alegerile din noiembrie şi a spus că România este pregătită pentru primul preşedinte femeie.



"Da, am această convingere! (...) Eu cred că da. Dacă a fost pregătită pentru primul prim-ministru femeie, eu cred că România poate fi pregătită sau este pregătită şi pentru primul preşedinte femeie", a spus Viorica Dăncilă.



Potrivit acesteia, "adevăratul sondaj este ziua votului". "Adevăratul sondaj pentru noi este ziua votului. Ne uităm la sondaje pentru că ne arată pulsul, ne arată unde greşim, dacă am luat o decizie greşită, dacă am luat o decizie bună, dar ştiţi foarte bine că adevărul îl vedem la vot. Dacă vă aduceţi aminte, în 2014, domnul Victor Ponta avea 31%, domnul Klaus Iohannis 15%... Şi rezultatul a fost tocmai invers", a explicat premierul.

AGERPRES