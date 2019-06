Dăncilă, lovită de “amnezie” la un an de la mitingul împotriva abuzurilor

În urmă cu fix un an, Viorica Dăncilă, premier al României în funcţie, a participat la mitingul uriaş organizat de PSD, în Piaţa Victoriei, unde, împreună cu fostul preşedinte al formaţiunii, Liviu Dragnea, a ţinut un discurs împotriva abuzurilor din justiţie şi a statului paralel. Câteva luni mai târziu, în octombrie 2018, premierul României a ţinut un discurs magistral în Parlametul European, în care a amintit, din nou, de modul discreţionar în care este tratată România, despre abuzurile din justiţie şi despre existenţa protocoalelor secrete. În mai 2019, la o zi după condamnarea lui Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă a susţinut că nu cunoaşte despre existenţa statului paralel întrucât a deţinut funcţia de europarlamentar şi a fost “nouă ani plecată din România”.

Dublul limbaj în politică şi schimbările intempestive de direcţie nu ocolesc nici premierul PSD în funcţie al României. Viorica Dăncilă a reuşit performanţa notabilă ca, în exact 12 luni, să “uite” ceea ce susţinea pe data de 9 iunie 2018. La mitingul organizat de PSD, la care au participat peste 100.000 de persoane în Piaţa Victoriei, primul-minstru spunea: “Dragi prieteni, suntem astăzi în Piaţă împreună pentru a spune câteva lucruri esenţiale: rezultatul votului românilor trebuie respectat! Abuzurile din justiţie trebuie să fie stopate, trebuie să închidem epoca urii şi a dezbinării. Iată care este diferenţa dintre noi şi cei care ne împiedică să guvernăm: noi am mărit salariile românilor, ei au fost împotriva măririi salariilor şi le-au tăiat atunci când au fost la guvernare. Noi am mărit pensiile românilor, ei au fost împotriva măririi pensiilor şi le-au tăiat atunci când au fost la guvernare. Noi am început reforma în justiţie, ei se opun”.

Discurs diametral opus faţă de 2018

Poziţia antiabuzuri în justiţie a primului-ministru a fost una remarcabilă în plenul Parlamentului European, atunci când forul legislativ a adoptat, în luna octombrie a anului trecut, controversata rezoluţie „pentru statul de drept”.

Viorica Dăncilă a precizat, fără echivoc, pe 3 octombrie 2018, că „nu am venit (la Bruxelles – n.red.) să dau socoteală. Nu am venit să dau socoteală. Cer preţuire şi respect pentru poporul român pe care îl reprezint. Pentru cine vrem să construim un sistem de justiţie viabil? Pentru cine vrem să construim un sistem de justiţie viabil în România? Pentru MCV, pentru instituţii, pentru magistraţi, pentru politicieni? Evident că nu. Trebuie să facem o justiţie corectă pentru cetăţeni. Ei sunt beneficiarii măsurilor din Parlamentul European sau din Parlamentele naţionale. De la cetăţeni trebuie să înceapă orice discuţie. Justiţia trebuie să fie garanţia că legile şi drepturile cetăţeneşti sunt respectate, iar cine le încalcă va fi sancţionat. În Rapoartele MCV nu am văzut nimic despre încălcările drepturilor omului, despre protocoalele secrete dintre serviciile de informaţii şi instituţiile de justiţie. Acest mecanism şi-a ratat menirea şi cer oficial să ni se spună cine a redactat rapoartele MCV. În ultimii 4 ani, peste 3000 de magistraţi au fost anchetaţi de DNA”.

Interesant este că, pe data de 28 mai, la o zi după ce Liviu Dragnea a fost condamnat, Viorica Dăncilă a “uitat” toate aceste luări de poziţii. În legătură cu lupta PSD împotriva statului paralel, premierul a declarat că ea nu a vorbit niciodată despre statul paralel. “Vreau să luaţi afirmaţia mea nu că nu ar exista. Nu ştiu despre acest lucru. Gândiţi-vă că am fost plecată nouă ani din România. Poate sunt oameni care s-au confruntat cu mai multe situaţii. Pentru mine e important cum vom acţiona în perioada următoare, fără să avem în prim-plan justiţia”, a declarat aceasta.

Răzgândeala cu votul la referendum

Nu este pentru prima dată când premierul Viorica Dăncilă are schimbări bruşte de limbaj, dar şi de acţiune. Cu câteva zile înainte de alegerile europarlamentare, aceasta a ţinut să sublinieze că, pe 26 mai, intenţiona să voteze şi pentru referendumul organizat de Klaus Iohannis, atrăgând atenţia că ea este un susţinător al statului de drept. Ulterior, după ce declaraţia a fost atacată dur, inclusiv din interiorul partidului, Viorica Dăncilă a anunţat că s-a răzgândit şi că va vota doar pentru alegerile europarlamentare

Pleşoianu aşteaptă congresul, pentru a vedea cine va conduce partidul

Doi dintre cei mai vocali membri PSD împotriva acţiunilor statului paralel au postat, la sfârşitul săptămânii trecute, pe conturile lor de socializare, mesaje la împlinirea unui an de la mitingul împotriva abuzurilor, cu legătură directă asupra modului în care s-a schimbat optica în Partidul Social Democrat cu privire la chestiunea justiţiei. “S-a făcut exact un an”, scrie deputatul Liviu Pleşoianu, care adagă că “între timp, persoane importante care au urcat pe scenă fie nu mai spun nimic din ce spuneau atunci, fie spun exact opusul, fie «nu mai ştiu şi nu mai cunosc». După congres, vom vedea dacă PSD va fi condus de astfel de persoane sau, din contră, de oameni care şi-au menţinut discursul, atitudinea şi acţiunile. Dacă, după data de 29 iunie, PSD va intra cu totul în sacoşa Sistemului, atunci va fi clar că eforturile mele vor trebui îndreptate în altă direcţie”.

La rândul său, fostul secretar general al PSD, Codrin Ştefănescu, postează un mesaj în care îşi exprimă speranţa că “niciunul dintre colegii mei să nu uite acest eveniment (cel din Piaţa Victoriei, din 9 iunie 2018 – n.red.). Şi nici promisiunile pe care le-am făcut milioanelor de români care ne-au votat!”.

Astăzi, la PSD are loc Biroul Permanent naţional, unde se va lua în discuţie pregătirea Congresului Extraordinar şi noile propuneri pentru funcţia de vicepremier, după ce Iohannis a refuza numirea în funcţie a lui Titus Corlăţean.