Dăncilă: Meleşcanu a acceptat şefia Senatului în ideea că nu este de acord cu alianţa ALDE - PRO România

Lucian Alecu

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat, luni, că partidul său putea să revendice funcţia de preşedinte al Senatului, dar l-a propus pe Teodor Meleşcanu pentru că locul a fost al ALDE, iar social-democraţii au vrut să arate că sunt "corecţi până la capăt".



"Am avut o discuţie cu domnul Meleşcanu legat de şefia Senatului, i-am făcut această propunere. Domnul Meleşcanu a acceptat în ideea că dânsul nu este de acord cu coaliţia ALDE - PRO România. Locul a fost al ALDE şi noi am vrut să arătăm că am fost corecţi până la capăt. Puteam să avem din partea PSD, dar am vrut să arătăm că suntem corecţi până la capăt", a afirmat Dăncilă, în Parlament.



Ea a spus că a discutat cu colegii din PSD despre propunerea lui Teodor Meleşcanu la şefia Senatului.



Întrebată dacă cei din ALDE sunt colaboratori ai PSD de acum înainte, Dăncilă a răspuns: "Care vor, vor fi unii care vor să meargă spre PRO România, alţii care vor da dovadă de responsabilitate şi vor merge alături de Partidul Social Democrat, aşa cum au făcut la început, depinde de modul în care fiecare abordează acest aspect şi de modul în care tratează cu seriozitate guvernarea şi proiectele cu care au venit în faţa cetăţenilor".



În legătură cu disputa pe care a avut-o cu Teodor Meleşcanu privind rechemarea ambasadorului George Maior, Dăncilă a precizat că acest lucru a fost lămurit.



"A fost o informare care a venit pe data de 7 - 8 (mai - n.r). Am înţeles că a fost transmisă, s-a întors din nou la Ministerul de Externe, la mine nu a venit decizia, a venit acea informare, acel memorandumul de informare, dar nu a fost o decizie. Nu este o decizie, am spus că nu a venit pe masa mea o decizie'', a explicat premierul. AGERPRES