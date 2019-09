Dăncilă: Mi-aş dori la Justiţie să avem un independent, în urma revocării Anei Birchall

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat miercuri că, în urma revocării Anei Birchall din fruntea Ministerului Justiţiei, conform deciziei Curţii Constituţionale, şi-ar dori ca acest minister să fie condus de către o persoană independentă.

„După cum ştiţi, conform deciziei Curţii Constituţionale, doamna Birchall a fost revocată din fruntea Ministerului Justiţiei”, a spus Dăncilă, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD, întrebată dacă Birchall mai are şanse să rămână în fruntea Ministerului Justiţiei.

Întrebată dacă îşi doreşte un ministru independent la Justiţie, Dăncilă a răspuns afirmativ: „Mi-aş dori la Justiţie să avem un independent. După cum ştiţi, am propus-o pe doamna Dana Gîrbovan pentru că am crezut şi cred că justiţia trebuie să fie independentă şi că trebuie să fie un magistrat care să înţeleagă problemele, care să aibă relaţii cu toate asociaţiile de magistraţi. Nu am încă un nume, dar vom analiza”, a spus premierul. Ea a reafirmat că Guvernul nu se va implica în justiţie.

„Am spus ceea ce am promis de la bun început. Guvernul României nu vrea să se implice în justiţie. Mi s-a cerut şi s-a votat la referendum să nu mai dăm ordonanţe de urgenţă pe justiţie, deci nu dăm nicio ordonanţă de urgenţă pe justiţie. Mai mult, eu cred că toate problemele care ţin de justiţie trebuie rezolvate de către magistraţi. Sunt cei mai în măsură, trebuie să găsească consens şi deciziile să vină în urma consensului găsit de magistraţi”, a precizat Dăncilă, întrebată dacă ar trebui desfiinţată Secţia Specială pentru investigarea neregulilor din justiţie.

