Dăncilă: Moţiunea de cenzură nu va trece, cred că sunt destui oameni responsabili în Parlament

Premierul Viorica Dăncilă a reiterat că moţiunea de cenzură nu va trece, explicând că-şi bazează această convingere pe faptul că sunt destui "oameni responsabili" în Parlament.



"Nu întotdeauna numărul de semnături coincide cu numărul voturilor. Bineînţeles că sunt destui deputaţi, destui senatori care iau în calcul atât faptul că moţiunea poate trece, cât şi celălalt aspect, legat de păstrarea guvernării de către PSD. Eu cred că moţiunea nu va trece, aşa cum am spus în nenumărate rânduri, şi îmi bazez această convingere pe faptul că sunt destui oameni responsabili în Parlamentul României. În momentul în care nu vii cu o alternativă, cu un program de guvernare, cu o formulă guvernamentală ca să ia locul actualului Guvern, acest lucru denotă multă neseriozitate. Dărâmăm Guvernul ca să facem ce ? Ce politici avem ? A, că au ieşit public şi au spus că dau afară 400 de mii de oameni, că nu mai sunt bani de pensii şi salarii, că vor tăia pensiile şi salariile. Acestea sunt doar declaraţii ale unor lideri politici, dar cred că intenţia lor duce în această direcţie, eu cred că sunt destui oameni responsabili care ştiu că este nevoie de stabilitate, că avem nevoie de predictibilitate, că ceea ce facem acum influenţează atât politica internă, dar şi imaginea României în plan extern şi cred că vor fi destui deputaţi şi senatori care nu vor vota această moţiune", a declarat Viorica Dăncilă, luni, într-un interviu la Adevărul Live.



Ea a adăugat că se aşteaptă ca o parte dintre parlamentarii care au semnat moţiunea de cenzură să se răzgândească la momentul exercitării votului.



Întrebată ce anume i-ar face să se răzgândească, Dăncilă a spus: "Cred că aşteptările unora au fost altele, vedem că preşedintele României, alături de Opoziţie, şi-au propus acest Guvern să cadă, să treacă moţiunea, dar în momentul în care vrei ca un Guvern să plece acasă, că nu e bun sau din considerente politice sau de campanie electorală sau considerente personale, vrei să vină o altă formulă guvernamentală, atunci, vii... cu ce formulă, cine va fi premier, care vor fi miniştrii, ce program ai".



"Nu poţi să vii să spui 'vreau să plece acest guvern', dar în acelaşi timp nu vii cu nicio precizare pentru perioada imediat următoare", a completat premierul.



Referitor la scenariul alegerilor anticipate, Dăncilă a spus: "Nu sunt dispuşi nici parlamentarii PNL, nu sunt dispuşi nici alţi parlamentari ca să-şi întrerupă mandatul. Acest lucru ţine doar de declaraţii politice (...), nu vor fi alegeri anticipate", a completat Dăncilă.



Întrebată dacă, în aceste condiţii, se prefigurează un guvern Orban, premierul a replicat: "Nu, vom avea un guvern Dăncilă în continuare".



În acelaşi context, legat de moţiunea de cenzură, Dăncilă a catalogat drept "grave" afirmaţiile potrivit cărora ar fi negociat cu parlamentari votul la moţiune, în schimbul unor promisiuni legate de bani sau de funcţii.



"Cine face astfel de afirmaţii este iresponsabil. Şi să spui acest lucru, că premierul României promite bani, promite funcţii (...), mi se pare un lucru deosebit de grav care arată numai ură, pentru că aceste afirmaţii sunt văzute nu numai în acest unghi al alegerilor prezidenţiale (...), aceste afirmaţii sunt preluate şi de către alte state membre şi acest lucru nu ne face bine ca şi imagine. Probabil vorbesc din experienţă proprie, eu pot să vă garantez că nu am plătit niciodată, nu am promis funcţii şi nici nu am dat bani. Că am stat de vorbă cu oamenii, mi se pare un lucru firesc", a mai afirmat premierul. AGERPRES