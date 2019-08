Dăncilă: Ne vom asuma în continuare actul guvernării

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, marţi, la Palatul Victoria, că miniştrii pe care îi conduce îşi asumă continuarea guvernării pentru că nu pot lăsa ca "avansul economic important înregistrat de România să fie pus în pericol de jocuri politice" şi a afirmat că România are nevoie de stabilitate.



"Ne asumăm în continuare actul guvernării, pentru că România are nevoie de stabilitate. Guvernarea responsabilă înseamnă acţiune şi asumarea unor decizi pentru binele majorităţii, nicidecum fuga de răspundere şi practicarea unui joc politic în speranţa primirii de voturi. Guvernarea nu este perfectă, dar cu siguranţă este eficientă. Am luat măsuri economice foarte bune, apreciate atât de cetăţeni, cât şi de mediul de afaceri. Acest lucru se vede în creşterea economică sustenabilă şi în creşterea nivelului de trai al populaţiei. Nu putem lăsa ca avansul economic important înregistrat de România să fie pus în pericol de jocuri politice. Le mulţumesc colegilor de la ALDE care au făcut parte din Guvern şi, în acelaşi timp, vreau să-i mulţumesc Ramonei Mănescu care a înţeles că responsabilitatea guvernării e mai presus decât orice interes politic", a declarat premierul înaintea şedinţei de Guvern.

AGERPRES