Dăncilă:Niciun român care va bate la uşa Palatului Cotroceni nu va rămâne fără un răspuns din partea mea

Liderul PSD, Viorica Dăncilă, a declarat, joi, că profilul său de preşedinte al ţării va avea la bază cinci principii, iar niciun român care va bate la uşa Palatului Cotroceni nu va rămâne fără un răspuns din partea sa.



"Profilul meu de preşedinte are la bază cinci principii de la care nu mă voi abate în cei cinci ani orice s-ar întâmpla - medierea, implicarea, reforma, interesul public şi transparenţa. Mandatul meu va fi al preşedintelui mediator care înţelege importanţa echilibrului instituţional şi a bunei funcţionări a societăţii. În primele trei luni de mandat voi chema toate forţele politice la dialog, pentru că obiectivele importante pentru România au nevoie de dialog, au nevoie de consens, au nevoie de implicarea tuturor forţelor politice din această ţară. Legat de implicare, am fost în fruntea Guvernului şi ştiu bine care sunt problemele, care sunt nevoile oamenilor. Niciun român care va bate la uşa Palatului Cotroceni nu va rămâne fără un răspuns din partea mea. Voi avea încă din prima zi dialog cu românii din ţară şi din diaspora, cu reprezentanţii mass-media, cu reprezentanţii societăţii civile, cu reprezentanţii sindicatelor, cu reprezentanţii patronatelor", a susţinut Dăncilă, într-o conferinţă de presă, la Palatul Parlamentului.



Ea a adăugat că biroul său va fi printre oameni, pentru că aşa crede că trebuie să fie un preşedinte implicat.



"Mandatul meu va fi cel al preşedintelui reformator. Voi deschide porţile pentru toate forţele politice constructive, pentru presă, pentru tineri, pentru oameni de cultură, pentru proiectele şi sesizările societăţii civile, alături de care voi iniţia proiecte de reformă în toate domeniile-cheie. (...) Voi iniţia consultări permanente cu societatea civilă şi cu autorităţile şi instituţiile statului. Mandatul meu va fi cel al preşedintelui care asigură dialog, asigură deschidere şi transparenţă instituţională. (...) Nu voi încălca niciodată Constituţia. Voi începe demersurile încă din prima zi pentru a renunţa la imunitatea în faţa legii acordată preşedintelui României. Un preşedinte cinstit nu are nevoie de imunitate", a afirmat Viorica Dăncilă. AGERPRES