Dăncilă: Nu am luat în calcul respingerea de către preşedinte a propunerilor de miniştri; sper să am luni un răspuns

Premierul Viorica Dăncilă a declarat sâmbătă că speră să aibă luni un răspuns de la preşedintele Klaus Iohannis privind propunerile de noi miniştri la MAI şi MAE, precum şi pentru funcţia de vicepremier pentru parteneriate strategice, menţionând că nu a luat în calcul respingerea vreunei propuneri.



"Este weekend. Nu am niciun răspuns de la domnul preşedinte Iohannis. Sper ca luni să am un răspuns. Nu am luat în calcul respingerea vreunei propuneri. În această situaţie, vom avea o discuţie în cadrul Comitetului Executiv Naţional", a afirmat Dăncilă la o conferinţă de presă la Târgu Mureş.

AGERPRES