Dăncilă: Nu am luat în calcul varianta alegerilor anticipate

Premierul demis, Viorica Dăncilă, a declarat că nu a luat în calcul varianta alegerilor anticipate, adăugând că stabilitatea ţării este importantă.

Întrebată duminică de jurnalişti, cu prilejul unei vizite la Complexul Multifuncţional Caraiman, dacă a luat în calcul varianta alegerilor anticipate, ea a răspuns: „Nu am luat. Pentru noi este importantă stabilitatea României. Într-un an şi opt luni cât am fost premierul României am vorbit întotdeauna de stabilitate, de consens şi ceea ce este mai important pentru oameni. Vedem că nu au reuşit încă să vină cu un program de guvernare, cu un guvern, vorbesc de anticipate, deci nu vorbesc de nimic care să creeze un val de credibilitate pe plan extern şi cred că acest lucru nu este constructiv pentru români şi România. Noi suntem pregătiţi să mergem şi în anticipate, dacă acest lucru se doreşte”.

Liderul PSD a afirmat că nu ar demara alegeri anticipate, dacă va câştiga alegerile prezidenţiale. „Dacă ajung la Palatul Cotroceni - îmi doresc să ajung acolo - voi aduce linişte în ţară şi echilibru şi consens şi voi fi un preşedinte al românilor, nu voi împărţi România între buni şi răi, între guvernul meu şi ceilalţi”, a precizat Viorica Dăncilă, întrebată pe acest subiect.

Ea a menţionat că va desemna un premier din rândul partidului, care va face majoritatea în Parlament. Dăncilă a susţinut că, în prezent, a fost formată „o majoritate a interesului electoral”.

„Văd că cele şase formaţiuni se ceartă între ele, au găsit consens doar cum să facă rău acestei ţări, dar când să facă ceva constructiv pentru oameni nu reuşesc consensul. (...) Statele membre privesc către România şi vor să vadă ce facem aici. În loc să negociem pentru politica agricolă comună, pentru politica de coeziune, se discută cadrul financiar multianual la Bruxelles, noi avem un preşedinte care e interesat doar să câştige alegerile şi după el potopul”, a adăugat Dăncilă.

