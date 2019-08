Dăncilă: Nu am primit nicio decizie privind rechemarea ambasadorului Maior, doar o informare

Premierul Viorica Dăncilă a declarat sâmbătă, la Mamaia, că nu a primit nicio decizie privind rechemarea în ţară a ambasadorului României în SUA, George Maior, ci doar o informare în acest sens, pe care nu a făcut-o publică, pentru că nu a ştiut dacă este confidenţială sau nu.



Dăncilă susţine că este de acord, ca decizie politică, cu rechemarea lui Maior la Bucureşti.



"Nu am primit nicio decizie de rechemare a ambasadorului Statelor Unite, George Maior, acasă. Am primit pe data de 7 sau 8 (n.r. - mai) o informare venită prin Poşta Militară. Nu ştiam dacă pot să spun acest lucru, dacă e confidenţial sau nu, am înţeles că este confidenţial. Am primit o informare, pe care am avizat-o, legată de rechemarea ambasadorului din Statele Unite, dar nu am primit nicio decizie privind rechemarea ambasadorului Maior", a precizat Viorica Dăncilă.



Potrivit acesteia, una este o informare, în care îţi exprimi intenţia de a rechema ambasadorul, dar decizia de rechemare este cu totul altceva şi trebuie avizată de preşedintele României.



"Din câte am înţeles eu, din declaraţiile domnului Meleşcanu, ar fi fost trimisă această decizie de la Ministerul Afacerilor Externe către Adminstraţia Prezidenţială. De acolo trebuia să vină către prim-ministru. Nu am primit, nu s-a aflat pe masa mea nicio decizie de rechemare a ambasadorului României în SUA. Pe data de 7 sau 8 mai am primit o informare în care mi se aducea la cunoştinţă despre această intenţie, dar o decizie de rechemare a ambasadorului nu a existat pe masa mea. Domnul Meleşcanu se referea la acea informare. (...) Eu am semnat acea informare privind rechemarea ambasadorului. (...) Ca decizie politică şi dat fiind că este un memorandum foarte bine argumentat, bineînţeles că semnez. Drept dovadă că am semnat şi informarea", a adăugat premierul.



Fostul ministru de Externe Teodor Meleşcanu a susţinut vineri că i-a trimis premierului Viorica Dăncilă, spre avizare, pe 8 mai, prin poşta specială, cererea de rechemare a ambasadorului României în SUA, George Maior, dar că prim-ministrul ar fi "rătăcit" documentul.



"Memorandumul privind propunerea de rechemare a domnului ambasador George Maior a fost trimis spre avizare prim-ministrului, prin poşta specială, la data de 8 mai 2019, aşa cum rezultă din documentul de expediţie, urmând ca după avizarea de către doamna prim-ministru să fie trimis preşedintelui României. În ceea ce o priveşte pe doamna prim-ministru, nu este pentru prima oară când 'rătăceşte' documentele pe care nu şi le asumă sau pe care nu doreşte să le respingă", a afirmat Meleşcanu, potrivit unui comunicat al ALDE. AGERPRES