Dăncilă: Nu am primit nicio solicitare legată de rechemarea lui George Maior

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, că nu a primit nicio solicitare de la fostul ministru de Externe Teodor Meleşcanu în privinţa rechemării la Bucureşti a ambasadorului României în SUA, George Maior.



Întrebată într-o conferinţă de presă susţinută la Piteşti despre situaţia lui George Maior, Dăncilă a susţinut că nu a primit nicio solicitare referitoare la rechemarea acestuia în ţară.



"Nu am primit nicio solicitare de retragere din partea domnului Meleşcanu, absolut nicio solicitare. O semnam şi o trimiteam la Cotroceni dacă primeam această solicitare. (...) O să am o discuţie cu doamna Ramona Mănescu, dar nu am primit niciun document pentru rechemarea lui George Maior. A fost o decizie politică la momentul acela, nu eram preşedintele partidului, dar acea hârtie care trebuia trimisă la Cotroceni nu a venit", a spus premierul.



Teodor Meleşcanu a declarat la începutul lunii mai că a trimis la Cotroceni cererea de rechemare în ţară a lui George Maior.

AGERPRES