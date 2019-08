Dăncilă: Nu este oportună cooptarea Pro România la guvernare

Preşedintele Partidului Social Democrat, premierul Viorica Dăncilă, a declarat, luni, că nu este oportună cooptarea Pro România la guvernare.



Premierul a precizat că o decizie în acest sens a fost luată în cadrul şedinţei Comitetului Executiv Naţional, ca urmare a declaraţiilor lui Victor Ponta, "care au nemulţumit PSD".



"Da, am abordat şi acest subiect, marea majoritate a colegilor au decis că nu este oportună cooptarea Pro România la guvernare, noi avem o alianţă, o alianţă puternică cu care am pornit la drum şi vrem să continuăm până în 2020. Am avut o discuţie cu Victor Ponta despre o eventuală susţinere a PSD, s-au abordat noţiuni generale, nimic punctual, pentru că nu puteam să mă angajez la nimic până nu aveam o discuţie în forul statutar al partidului, Am văzut în rest declaraţiile domnului Ponta, declaraţii care au nemulţumit PSD şi aceste lucruri au condus la această reticenţă în a coopta Pro România la guvernare", a spus Viorica Dăncilă.



Ea a adăugat că Victor Ponta a lansat, în cadrul discuţiei avute, ipoteza ca Pro România să vină la guvernare.



"A lansat această ipoteză de a veni la guvernare, dar nu au fost discuţii care să se finalizeze cu un protocol, cu o soluţie privind venirea la guvernare", a afirmat liderul PSD. AGERPRES