Dăncilă: Nu îl cunosc pe şeful DIICOT personal; dacă ceream destituirea lui, era linşaj

Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi seară că nu îl cunoaşte personal pe Felix Bănilă, care şi-a dat demisia din funcţia de procuror şef al DIICOT la solicitarea preşedintelui Klaus Iohannis, adăugând că dacă ea ar fi cerut destituirea lui, "era linşaj".



"Am văzut că acum din punct de vedere politic se destituie procurori şefi. (...) Dacă eu făceam acest lucru şi ceream destituirea şefului DIICOT, era linşaj. Şi aici se foloseşte dubla măsură. Nu aveam voie şi nici nu făceam acest lucru pentru că nu mi se pare normal. Eu nu îl cunosc pe şeful DIICOT personal, nu am stat niciodată de vorbă, nu ştiu dacă a fost bun sau nu a fost bun, dar trebuie să ai nişte motive şi să vezi ce rezolvă acest lucru. Eu am destituit atunci şeful Poliţiei, am destituit la Olt pentru că nu au intervenit cum a trebuit. Toate aceste lucruri nu ştiu dacă au ajutat sau nu, pe mine mă interesează să avem un răspuns la ceea ce s-a întâmplat cu cele două fetiţe (de la Caracal - n.r.)", a spus Dăncilă la România Tv.



Ea a afirmat că pentru a fi luate măsurile necesare pentru ca românii să se simtă în siguranţă, trebuie să existe un ministru de Interne care să îşi asume responsabilităţi.



"Vă dau un exemplu: zilele trecute a fost o bătaie în faţa Parlamentului. Imediat am chemat la mine şi am spus: 'imediat, Poliţia Capitalei, control, ce s-a întâmplat, de ce nu au intervenit'. Mi-au spus: 'nu avem ministru, nu avem ministru, el este cel care semnează controlul'. Neavând ministru, nu am putut să declanşez un control. Am cerut să se facă un control şi să vedem de ce nu au intervenit", a menţionat ea. AGERPRES