Dăncilă nu se simte 'ameninţată' de Carmen Dan şi Paul Stănescu: Aşa e în democraţie, unii te critică, alţii te apreciazăv

Preşedintele interimar al Organizaţiei de femei a PSD, Viorica Dăncilă, a declarat vineri că nu se simte ameninţată de colegii săi de partid, Paul Stănescu şi Carmen Dan, care au criticat-o de mai multe ori de-a lungul timpului, ea menţionând că ''nu a existat niciun blat" cu preşedintele Klaus Iohannis la alegerile prezidenţiale.



"Aşa este în democraţie, unii te critică, alţii te apreciază, fiecare îşi spune punctul de vedere. Nu, nu mă simt ameninţată. Eu nu o să procedez în acelaşi mod. Dacă am ceva de reproşat o să le spun colegilor mei, aşa cum am făcut şi atunci când am fost preşedinte", a arătat Dăncilă, la finalul Comitetului Executiv Naţional al Organizaţiei de femei a PSD, întrebată dacă se simte ameninţată de Carmen Dan şi de Paul Stănescu în interiorul partidului.



Ea a precizat că a avut o discuţie cu Paul Stănescu, după ce acesta a acuzat-o că "a făcut blat" cu Klaus Iohannis la alegerile prezidenţiale. Dăncilă a menţionat că declaraţia lui Stănescu este "departe de realitate".



"Eu cred că lucrurile se vor aşeza. Este normal ca după alegeri, în momentul în care s-au pierdut alegeri, să existe şi voci care să conteste în partid. (...) Este clar că nu a existat un blat. Când există un blat înseamnă că trebuie să existe un câştig de ambele părţi. Eu am pierdut funcţia de premier, am pierdut la alegerile prezidenţiale, nu am primit în schimb decât votul oamenilor şi pentru mine acest lucru este foarte important", a conchis fostul premier. AGERPRES