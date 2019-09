Dăncilă: O susţin în continuare pe Rovana Plumb pentru funcţia de comisar european

Lucian Alecu

Premierul Viorica Dăncilă, preşedinte al PSD, a declarat vineri că o susţine în continuare pe Rovana Plumb pentru ocuparea funcţiei de comisar european şi a infirmat informaţiile potrivit cărora îşi pregăteşte pentru sine ocuparea unui astfel de portofoliu în cadrul Comisiei Europene, subliniind că este candidat la alegerile prezidenţiale din România.



"Bineînţeles că o susţin pe Rovana Plumb, am susţinut-o din prima clipă, eu am propus-o, o susţin în continuare, am încredere în experienţa Rovanei Plumb, a fost membră a Parlamentului European, vicepreşedinte de grup, este şi acum în grupul socialiştilor şi democraţilor europeni, o susţin. Şi pentru că am văzut în spaţiul public că îmi pregătesc din nou portofoliul de comisar, vă asigur că nu este niciun gând în acest sens, nici nu poate fi vorba, sunt candidat pentru prezidenţiale, nu pot să candidez şi pentru Comisia Europeană, şi pentru prezidenţiale. Aşa că las portofoliul de comisar, pentru că sunt convinsă că-l voi câştiga pe cel de preşedinte al României, cu susţinerea, bineînţeles, a cetăţenilor", a afirmat Viorica Dăncilă.



Ea a făcut aceste precizări într-o conferinţă de presă organizată la finalul şedinţei Comitetului Executiv Judeţean al PSD Caraş Severin, întrebată despre susţinerea pe care o acordă candidatului României la funcţia de comisar european, eurodeputatul Rovana Plumb. AGERPRES