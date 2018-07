Dăncilă: Oamenii afectaţi de inundaţii vor primi produse de strictă necesitate şi ajutoare financiare

Guvernul va adopta, în şedinţa de joi, mai multe măsuri pentru sprijinirea oamenilor afectaţi de inundaţii, care vor primi produse de strictă necesitate, materiale de construcţii şi ajutoare financiare, a anunţat premierul Viorica Dăncilă.

"Am avut o şedinţă operativă convocată la Guvern, în care am stabilit măsuri pe termen scurt, cât şi măsuri pe termen mediu şi lung. Oamenii au nevoie urgentă de ajutorul nostru, de aceea am convenit să venim în primul rând cu soluţii ce ţin de intervenţia rapidă şi sunt măsuri ce vor fi adoptate în şedinţa de Guvern de astăzi. Mă refer aici la asigurarea produselor de strictă necesitate - apă, alimente, locuinţe mobile pentru cazarea oamenilor ale căror locuinţe au fost distruse sau grav afectate. Suntem pregătiţi să punem la dispoziţie imediat aceste produse. De asemenea, avem disponibile în rezerva Guvernului materiale de construcţii pentru reconstrucţia caselor distruse de calamităţi", a declarat Dăncilă, joi, la Radio România Actualităţi.

Totodată, Executivul va acorda ajutoare financiare pentru familiile afectate de inundaţii şi pune la dispoziţie echipamente şi personal pentru deblocarea căilor de acces.

"Vom aloca ajutoare financiare familiilor afectate, în baza anchetelor sociale. Ministerul Muncii a pregătit deja proiectul şi îl vom adopta în cadrul şedinţei de astăzi. Asigurăm, de asemenea, echipamente şi personal pentru deblocarea drumurilor, a căilor de acces afectate de inundaţii, precum şi restabilirea legăturilor de acces pentru comunităţile izolate. (...) Direcţiile de sănătate se implică în consilierea populaţiei pentru conştientizarea riscurilor de sănătate la care se expun, dar şi pentru asigurarea vaccinurilor necesare. (...) Ministerul Agriculturii asigură furaje necesare animalelor domestice ce aparţin familiilor afectate. (...) Toate ministerele sunt pe deplin implicate, iar ajutorul Guvernului pentru populaţia afectată de inundaţii va veni rapid", a mai afirmat Dăncilă. AGERRPES