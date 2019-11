Dăncilă: Pădurile sunt prima mea prioritate privitoare la mediu în calitate de preşedinte al României

Liderul social-democraţilor, Viorica Dăncilă, spune că "în calitate de preşedinte al României" pădurile sunt prima ei prioritate privitoare la mediu.



"Pădurile sunt prima mea prioritate privitoare la mediu, în calitate de preşedinte al României. Voi cere, de urgenţă, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării să acţioneze ferm în această chestiune de securitate naţională, să oblige autorităţile să oprească acum crimele, şantajul şi jaful care are loc sub ochii noştri. Voi avea curajul să duc la capăt ce l-a speriat pe Iohannis în 2015, când a început, cu indolenţa specifică, acest proces. Voi cere, în cadrul şedinţelor de Guvern pe care le voi conduce, să fie dusă la capăt finanţarea corectă şi aducerea tehnologică la zi a Sistemului de Urmărire a Materialului Lemnos (SUMAL), repunerea în funcţionare a aplicaţiei Inspectorul Pădurii şi aducerea la zi, la maxim de transparenţă, a Inventarului Naţional Forestier. Voi susţine, prin mesaje publice şi prin crearea unui grup de lucru coordonat la nivelul Administraţiei Prezidenţiale, crearea şi finanţarea de noi parcuri naturale, precum şi creşterea suprafeţei împădurite", a scris candidatul PSD, miercuri, pe pagina sa de Facebook.



Ea susţine că "soluţiile există; este nevoie de curaj şi de încăpăţânare pentru a le pune în aplicare".



În opinia sa, "preşedintele trebuie să aducă în dezbatere publică tăierile ilegale de păduri, criza climatică, calitatea aerului şi a apei, situaţia gunoaielor care ne îngroapă".



"Am primit în ultimele zile multe întrebări referitoare la poziţia şi planul meu de acţiuni pe mediu. Cred că preşedintele trebuie să aducă în dezbatere publică tăierile ilegale de păduri, criza climatică, calitatea aerului şi a apei, situaţia gunoaielor care ne îngroapă. O cer copiii ieşiţi în stradă împotriva indiferenţei, o cere societatea civilă care încearcă să oprească drujbele, o cer milioanele de români care pierd, zi de zi, dreptul la natură. Timp de cinci ani, am primit de la Cotroceni doar tăcere sau reacţii buimace. În campanie, domnul Iohannis fuge de întrebările importante, refuză să-şi facă, măcar acum, temele", afirmă Viorica Dăncilă.

www.agerpres.ro