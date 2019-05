Dăncilă: Pentru noi anul 2019 este anul investiţiilor

Premierul Viorica Dăncilă a declarat marţi, la o întâlnire pe care a avut-o cu primarii din judeţul Vaslui, că 2019 este anul investiţiilor în România.

Ea a spus că în ultima perioadă a efectuat vizite în mai multe judeţe pentru a vedea stadiul investiţiilor şi felul în care sunt folosite fondurile, dar şi ce trebuie făcut pe viitor pentru dezvoltarea comunităţilor.

"Avem un program de guvernare ambiţios, pe care l-am îndeplinit în proporţie de 70 la sută, un program de guvernare care a avut efecte în toate domeniile şi în toate comunităţile. Pentru noi a fost şi este important ca fiecare comunitate, indiferent de culoarea politică, să se dezvolte. Pentru noi este important să dezvoltăm domenii prioritare pentru România. Dacă anul trecut obiectivul nostru principal a fost creşterea nivelului de trai, dacă am crescut pensii, am crescut salarii, am crescut indemnizaţiile pentru persoanele cu dizabilităţi, pentru noi anul 2019 este anul investiţiilor. Este anul investiţiilor în fiecare comunitate locală, este anul investiţiilor la nivel naţional, este anul în care vrem să investim în două domenii prioritare, mă refer la sănătate şi educaţie, unde am alocat cele mai mari sume de bani", a declarat prim-ministrul.

Dăncilă a afirmat că în localităţile pe care le-a vizitat s-a văzut că fondurile europene şi guvernamentale îşi dovedesc eficienţa şi că vor fi identificate şi alte surse de finanţare pentru continuarea investiţiilor.

"Chiar dacă în spaţiul public apare de multe ori că nu se fac investiţii în România, am văzut aproape în toate comunele din România investiţii pe PNDL 1 şi 2. Am văzut investiţii pe fonduri europene, am văzut investiţii pe Măsura 322. (...) Şi pentru că am vorbit despre fonduri de dezvoltare şi investiţii, vreau să vă spun că joi vom depune un act normativ prin care nu mai solicităm autorizaţia de construcţie la depunerea documentaţiei pentru programele de investiţii. Vrem să fim soluţie la problemele pe care le aveţi şi pentru noi este important să se dezvolte armonios întreaga ţară, să avem o coeziune în dezvoltarea României, să încercăm să ajutăm zonele care au mai mult nevoie de sprijinul Guvernului", a subliniat Viorica Dăncilă.

O parte dintre primarii din judeţ i-au prezentat premierului problemele cu care se confruntă şi au cerut sprijin.

Premierul Viorica Dăncilă a efectuat, marţi, o vizită de lucru în judeţul Vaslui. AGERPRES