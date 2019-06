Dăncilă: Preşedintele Iohannis a intrat în campanie electorală, deci mă aştept la mai multe blocaje

Premierul Viorica Dăncilă a declarat marţi seară că se aşteaptă la mai multe "blocaje" din partea preşedintelui Klaus Iohannis, având în vedere că acesta şi-a anunţat candidatura pentru un nou mandat la Cotroceni.

"Este foarte adevărat că s-a intrat în logica de campanie şi domnul preşedinte Iohannis deja şi-a anunţat candidatura, deci mă aştept în următoarea perioadă la această luptă politică. Se apropie alegerile (...), deja domnul preşedinte este în campanie electorală şi am văzut acest lucru şi, pe măsură ce se apropie alegerile, cu siguranţă aceste blocaje vor fi mult mai multe", a declarat Viorica Dăncilă, la România TV.

Aceasta a mai menţionat că, deşi a pledat în permanenţă pentru echilibru şi consens, nu a reuşit să conlucreze cu preşedintele.

"Ştiţi foarte bine că întotdeauna am fost un om care a spus că este nevoie de echilibru şi de consens. Am încercat să lucrez cu toate instituţiile, dar, din păcate, nu prea am reuşit să lucrez cu Administraţia prezidenţială, cu domnul preşedinte Iohannis. De fiecare dată am văzut că de toate relele era vinovat Guvernul şi că acest Guvern trebuie să plece. M-aş fi aşteptat de la domnul preşedinte să fie preşedintele tuturor românilor şi să dea dovadă de acea imparţialitate pe care trebuie să o aibă fiecare preşedinte al României. Eu cred că pe proiecte importante pentru ţară ar trebui să existe această cooperare şi acest consens, atât cu Administraţia prezidenţială, cu Parlamentul României, cu partidele politice. Să nu uităm că a fost nevoie de un consens atunci când PSD a dus România în Uniunea Europeană sau a dus România în NATO. Fără acest consens pe proiecte importante cred că nu putem face paşi importanţi înainte", a mai spus premierul Viorica Dăncilă.

Printre altele, a adăugat că îi "garantează" preşedintelui că Partidul Social Democrat se va întări, menţionând, cu privire la rezultatele pe care social-democraţii le-au obţinut la recentele alegeri europarlamentare, că PSD "a pierdut o luptă, nu a pierdut războiul". AGERPRES