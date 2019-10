Dăncilă: PSD nu girează un guvern care nu va duce mai departe proiectele pentru România

Lucian Alecu

PSD nu va merge la votul pentru învestirea Guvernului, pentru că nu doreşte să gireze un cabinet care nu semnează Pactul pentru bunăstarea românilor şi nu va duce mai departe proiectele pentru România, a declarat joi premierul demis Viorica Dăncilă, lider al PSD.



Aflată într-o vizită în judeţul Constanţa, Viorica Dăncilă a arătat că fiecare politician ar trebui să se afle în mijlocul oamenilor, să afle care sunt problemele acestora.



"Aş vrea să văd că fiecare politician ascultă vocea dumneavoastră, că vede ce probleme aveţi, că vede care este drumul pe care dumneavoastră vreţi să mergeţi. Dumneavoastră aveţi nevoie de atenţie şi sprijin în fiecare zi, nu din cinci în cinci ani, când vin alegerile. Trebuie să discutăm cu femeile, cu copiii, cu pensionarii, cu bugetarii, cu cei din mediul privat, dar prea puţin fac acest lucru. Este mai uşor să dezbini şi să conduci o ţară, este mai uşor să jigneşti decât să vii cu cuvinte frumoase, este mai uşor să critici decât să construieşti. Aceste lucruri trebuie să înceteze în România. În acest un an şi opt luni în care am muncit la Palatul Victoria am ajutat comunităţile locale atât cât am putut. Noi am construit, alţii s-au chinuit să dărâme. Nu au reuşit în totalitate. Nu am spus că a fost un guvern perfect, dar a fost un guvern eficient", a adăugat liderul PSD.



Dăncilă a pledat în context pentru continuarea politicilor social-democrate, astfel încât medicii nu mai plece din ţară, iar copiii să se regăsească în comunităţile locale.



"Vrem ca în continuare să vedem ură şi dezbinare? Sau vrem să ne unim toţi, indiferent că suntem social-democraţi sau altceva? Sau oameni de bună-credinţă din această ţară vrem să luptăm pentru a ne face singuri viitorul, să luptăm pentru a fi trataţi cu demnitate şi respect, să luptăm pentru ca părinţii şi bunicii noştri să nu mai plângă niciodată? Să luptăm pentru ca fermierii noştri să primească în continuare subvenţiile la timp şi să fie sprijiniţi? Vrem să luptăm pentru această ţară să fie a românilor, nu a celor care ne vor răul? Toate acestea depind de noi, depind de cât de implicaţi vom fi, de cât de uniţi vom fi. (...) Vedem ce s-a întâmplat: şase bărbaţi, zic ei importanţi, au dat un guvern jos şi ce au pus în loc? Nimic! Vă întreb: ştim ce ne aşteaptă de a doua zi când va veni un nou guvern? Nu ştim dacă vor binele pentru români. Dumneavoastră, toţi cei de aici, unde sunteţi în planurile lor? Unde sunteţi în programul lor de guvernare? Dumneavoastră nu contaţi pentru ei. Sunteţi simple cifre pentru ei, ei nu înţeleg că în spatele cifrelor sunt oameni care au speranţe, au aşteptări, oameni care se gândesc la familia lor, oameni care vor să trăiască mai bine în ţara lor. Nu au de unde să înţeleagă aceste lucruri pentru că nu iubesc oamenii şi nu ne respectă. De aceea, PSD nu va merge la votul pentru noul guvern. Nu putem să girăm un guvern atâta timp cât nu semnează că nu vor tăia pensii şi salarii, că vor duce mai departe proiectele pentru România", a subliniat premierul demis.



Viorica Dăncilă a afirmat că România are nevoie de lideri care să nu stea nici în Palatul Victoria, nici în Palatul Cotroceni, ci să vină în mijlocul oamenilor.



"Avem nevoie de lideri care să fie sensibili la problemele dumneavoastră. Sunt convinsă că noi toţi putem face acest lucru. Dumneavoastră, cei cu care veţi discuta, spuneţi-le tuturor că trebuie să ne luăm ţara înapoi şi că trebuie să ne creionăm viitorul ţării noastre, viitorul fiecărei comunităţi. Noi trebuie să ne stabilim destinul şi să cerem să fim respectaţi în propria ţară. Toate acestea le putem face împreună. Poate nu am fost un guvern perfect, poate am făcut şi greşeli. A greşi e omenesc, nu suntem roboţi, aşa cum ne-au obişnuit alţii, dar nu am greşit niciodată în măsurile pe care le-am luat pentru oameni şi cred că acest lucru este important. (...) Îmi doresc ca domnul preşedinte să spună ce a făcut în cei cinci ani de zile în care a fost preşedinte şi eu să spun ce am făcut în acest an şi opt luni în care am fost premier, pentru că fiecare dintre noi trebuie să vorbim despre ceea ce am făcut pentru oameni", a mai spus preşedintele PSD. AGERPRES