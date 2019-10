Dăncilă: Puterea de a nominaliza un comisar european aparţine premierului interimar

Lucian Alecu

Premierul demis, Viorica Dăncilă, a declarat vineri, în vizita din judeţul Braşov, că dacă nu va fi investit un nou guvern, va discuta cu Comisia Europeană pe tema numirii unui nou comisar european din partea României, ea apreciind că între un premier interimar şi un premier desemnat, puterea de a nominaliza un comisar aparţine premierului interimar.

Viorica Dăncilă a adăugat că România trebuie tratată la fel cu celelalte state membre în privinţa numirii unui comisar femeie.

„Am făcut două nominalizări: Rovana Plumb şi Dan Nica. Rovana Plumb a fost respinsă de către Comisia juridică a PE, a rămas cealaltă nominalizare. Dacă nu va fi un guvern investit, vom discuta cu Comisia Europeană. Noi sperăm să ţină cont de nominalizarea pe care am făcut-o pentru că, între un premier interimar şi un premier desemnat, puterea de a nominaliza un comisar aparţine premierului interimar. Am susţinut întotdeauna femeile, dar aş vrea ca să fie o abordare echidistantă şi cu celelalte state membre. Am subliniat de fiecare dată că România trebuie să fie tratată în mod egal cu celelalte state membre şi, dacă nu a cerut altui stat membru o femeie, eu cred că nici României nu trebuie să-i fie aplicată o altă măsură. Asta nu înseamnă că nu avem femei foarte competente care pot face faţă acestei funcţii la nivel european”, a declarat Dăncilă.

Viitorul comisar european trebuie să fie o persoană integră, care are cunoştinţele necesare pentru acest post, a declarat vineri preşedintele Klaus Iohannis, înainte de a participa la Consiliul European de la Bruxelles. El a afirmat că, în discuţiile avute pe această temă, preşedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a spus că ar prefera pentru acest post o femeie.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Bruxelles, că un guvern demis de drept în Parlament nu poate face o propunere de comisar european, în contextul în care nu va avea niciun rol în viitoarea Comisie Europeană.

„Este din partea noastră, din păcate, un blocaj, care se numeşte Guvernul Dăncilă. (...) Eu o să mă opun ferm la aşa ceva, fiindcă un guvern care a fost demis de drept în Parlamentul României nu poate să facă propunere în numele României pentru următorul mandat al Comisiei, în care, cu certitudine, acest guvern nu va avea niciun rol”, a spus şeful statului înainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.

El a menţionat că nu va discuta cu oficialii de la Bruxelles despre posibile propuneri pentru postul de comisar.

„Dar îi voi spune foarte clar doamnei preşedinte ales (al Comisiei Europene - n.r.) că nu pot să accept ca un guvern demis să facă o propunere care să fie şi acceptată, iar despre portofoliu, eu am mai discutat cu doamna von der Leyen, care m-a asigurat că portofoliul care a fost alocat pentru România rămâne valabil şi nu am niciun motiv să cred că acum apar schimbări unilaterale”, a adăugat preşedintele.

Liderul PSD, Viorica Dăncilă, a afirmat joi seară, la Constanţa, că un premier desemnat nu poate lua o decizie în legătură cu comisarul european propus de ţara noastră şi consideră că preşedintele Klaus Iohannis a făcut o „mare greşeală” declarând la Bruxelles că un guvern demis de drept în Parlament nu poate face o propunere de comisar european, în contextul în care nu va avea niciun rol în viitoarea Comisie Europeană.

„Aşa cum preşedintele a confundat Franţa cu Finlanda, cred că aşa a confundat un premier interimar cu un premier desemnat. Avem un premier desemnat, nu avem un guvern. Asta nu înseamnă că un premier desemnat poate să ia o decizie în legătură cu comisarul european. Deci cred că preşedintele a făcut o mare greşeală”, a spus Dăncilă, într-o conferinţă de presă la Constanţa, întrebată fiind despre afirmaţia lui Iohannis că va cere respingerea propunerii făcută de România pentru postul de comisar european.

AGERPRES