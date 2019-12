Dăncilă, referitor la dosarul legat de PSD Arad: Nu am niciun amestec şi nicio implicare

Fostul premier Viorica Dăncilă a declarat, vineri, că nu are niciun amestec în dosarul de mită de la PSD Arad, precizând că oricât s-ar încerca să se ajungă la ea nu se va reuşi, pentru că ''a fost şi rămâne un om foarte corect''.



Întrebată, la sediul central al PSD, dacă i-a spus cineva din partid cum se fac angajările la Direcţia de Drumuri şi Poduri Timişoara, Dăncilă a spus: "Nu. Nu ştiu acest lucru. Nu am niciun amestec, oricât se va încerca să se ajungă la Viorica Dăncilă, nu se va ajunge, pentru că Viorica Dăncilă a fost şi rămâne un om foarte corect".



Ea a afirmat că nu cunoaşte pe nimeni de la acea Direcţie, nici pe actualul şef, "nici pe cine trebuia să fie".



"La prim-ministru nu vin astfel de lucruri. Cineva poate să spună, sunt oameni mai bine intenţionaţi sau mai rău intenţionaţi, dar eu vă garantez, şi doresc ca acest dosar să se soluţioneze cât mai repede, nu am niciun amestec şi nicio implicare", a menţionat ea.



Potrivit acesteia, faptul că Mihai Fifor a fost chemat la audieri în acest dosar, ca martor, nu înseamnă că este vinovat.

AGERPRES