Dăncilă: Reluarea dialogului cu cetăţenii devine pentru noi o prioritate

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Viorica Dăncilă, a declarat vineri, la Galaţi, că reluarea dialogului cu cetăţenii devine o prioritate pentru noua conducere a PSD, care are în vedere deplasarea în toate judeţele ţării.



Dăncilă a afirmat că unul dintre motivele care au stat la baza înfrângerii PSD la alegerile europarlamentare are legătură cu deficienţele în contactul cu cetăţenii.



"Contactul cu cetăţenii nu a fost cel care trebuia şi poate acest lucru a făcut ca cetăţenii, mulţi dintre ei care nu au votat cu nimeni, dar nu s-au mai prezentat la vot, din electoratul nostru, să creadă că părerea lor nu contează, că efectiv nu suntem deschişi dialogului. De aceea, şi deplasarea noastră în toate judeţele ţării, reluarea dialogului cu cetăţenii devine pentru noi o prioritate", a precizat Dăncilă.



Liderul social-democrat a mai spus că insuccesul din alegerile pentru Parlamentul European are legătură şi cu faptul că în campania electorală "comunicarea efectiv nu s-a pliat pe ceea ce doreau cetăţenii".



"Ceea ce trebuia cu adevărat să comunicăm am trecut în plan secund, pentru că guvernarea aceasta nu este perfectă, nu este o guvernare care să fi rezolvat toate problemele, dar a fost o guvernare eficientă şi s-au realizat foarte multe lucruri din obiectivele programului de guvernare. Noi am vorbit prea puţin de aceste realizări. Noi am mers spre alte teme şi acele teme au atras atenţia publicului", a afirmat preşedintele PSD.



Virica Dăncilă a criticat şi modul în acre a fost realizată campania electorală, spunând că aceasta ar fi trebuit "să se realizeze şi prin participarea conducerii centrale mult, mult mai intensă în teritoriu".



"Noi am înţeles mesajul dat de electorat, vrem să reparăm greşelile pe care le-am făcut şi vrem ca mesajele noastre viitoare şi proiectele noastre viitoare să se plieze pe realitatea existentă şi pe ceea ce ne cere electoratul. (....) Vrem ca la alegerile prezidenţiale să arătăm că PSD este un partid cu adevărat puternic şi susţinut de cetăţenii ţării", a mai adăugat Viorica Dăncilă, care efectuează vineri vizite la filialele PSD din Brăila, Galaţi şi Tulcea.

