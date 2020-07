Dăncilă se delimitează de Dragnea: „Eu eram premierul României, nu sluga lui!”

Viorica Dăncilă oferă o replică acidă, după ce Liviu Dragnea a spus că nu i-a cerut niciodată acesteia să emite OUG pentru amnistie. Acum, fostul premier îl pune la punct pe fostul său șef, informează Antena3.

Dăncilă a precizat că Dragnea a exercitat presiuni asupra ei, însă nu avea de gând să dea OUG de amnistie și grațiere, deoarece „am considerat că interesul României primează; eram premierul României, nu sluga lui!”.

„Cât timp am fost prim-ministru nu am dat nicio ordonanță de urgență pe justiție! Și nu am avut niciodată vreo inițiativă pro-amnistie și pro-grațiere!

Sunt sigură că acest lucru l-a iritat pe domnul Liviu Dragnea, dar am considerat că interesul României primează. N-am vrut să fac ceva ce știam sigur că e rău pentru țară.

Confirm din nou: au fost presiuni din partea domnului Dragnea pe tema amnistiei și grațierii. Timp de mai multe luni de zile au venit direct și indirect sugestii, recomandări, idei, pe care însă le-am respins.

Domnul Dragnea n-a primit bine aceste refuzuri și-l enerva probabil faptul că nu mă poate manevra. Probabil că domnul Dragnea n-a înțeles un lucru: că eram premierul României, nu sluga lui. Am ținut să onorez funcția și să-mi fac datoria față de români.”, a spus Viorica Dăncilă.