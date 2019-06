Dăncilă se leapădă de Dragnea şi vânează şefia PSD

Viorica Dăncilă a anunţat, ieri, că va candida la preşedinţia Partidului Social Democrat la Congresul Extraordinar care va avea loc pe data de 29 iunie. Premierul a anunţat că, deşi nu vrea să-i reproşeze nimic fostului şef al PSD, Liviu Dragnea, încearcă să schimbe modul de lucru instituit de acesta. Mai mult, Dăncilă a admis, în cadrul unui interviu acordat jurnalistului Marius Tucă, faptul că, în ultima perioadă, între ea şi Liviu Dragnea au existat viziuni divergente. Deşi vizează şefia PSD, Viorica Dăncilă a anunţat că nu va fi candidatul acestei formaţiuni politice la preşedinţia României.

Congresul din data de 29 iunie 2019, moţiunea de cenzură anunţată de PNL şi modificarea statutului partidului au fost temele pe care social-democraţii le-au discutat, ieri, în cadrul Biroului Permanent Naţional. Viorica Dăncilă, preşedintele interimar, a precizat că toate propunerile discutate urmează să fie validate în cadrul Comitetului Executiv Naţional de joi. Interesant este că la şedinţa de ieri nu s-a discutat, conform premierului, despre candidaţii la şefia PSD, însă Dăncilă îşi exprimă speranţa că vor fi mai multe persoane interesate. “Da, voi candida la preşedinţia PSD. Însă nu cred că trebuie să avem un candidat unic. Viitorul preşedinte al PSD trebuie să fie un om echilibrat, să adune în jurul lui oamenii, să îşi asculte colegii. Deciziile în partid nu trebuie să fie luate de o singură persoană”, a adăugat aceasta.

“Nu vreu să îl judec pe Dragnea”

Concret, Dăncilă l-a atacat, voalat, pe Liviu Dragnea. “Nu îl judec pe Liviu Dragnea, dar dorim să schimbăm modul de lucru în PSD. Toate deciziile trebuie să aparţină forurilor statutare”, a adăugat preşedintele interimar. Ulterior, în cadrul unui interviu, Viorica Dăncilă a recunoscut că relaţia pe care a avut-o, în ultima perioadă, cu Liviu Dragnea nu a fost una tocmai fericită.

“În ultima vreme, am avut viziuni divergente cu Liviu Dragnea. Ultima dată am vorbit cu el în seara alegerilor europarlamentare. Ştiam deja că am pierdut alegerile. Ne-am întâlnit la partid, împreună cu câţiva membri ai Guvernului. Atunci mi-a spus să nu ieşim de la guvernare Trebuie să continuăm guvernarea, împreună cu colegii de la ALDE, pentru că avem o obligaţie faţă de români”, susţine Viorica Dăncilă.

Premierul, convinsă că moţiunea nu va trece

Pentru PSD şi pentru Guvern urmează o perioadă destul de agitată. Pe lângă alegerile interne din partid, urmează să fie desemnat şi candidatul pentru alegerile prezidenţiale. Viorica Dăncilă a anunţat că nu îşi va depune această candidatură, însă susţine că PSD va avea un candidat care va intra în turul al doilea.

Până atunci, însă, partidul are de trecut hopul moţiunii de cenzură pe care PNL a anunţat că o va depune până la sfârşitul acestei luni. Viorica Dăncilă este sigură că această moţiune de cenzură nu are şanse de reuşită, însă, în cazul în care va trece, PSD va intra în Opoziţie. Premierul exclude orice variantă ca partidul să accepte să facă parte dintr-un alt guvern, de uniune naţională, altul decât cel în alianţă cu ALDE.

Ameninţări cu bătaia în CEx

Tensiunile din interiorul PSD au cunoscut şi un episod mai puţin obişnuit. Conform unor surse politice, în cadrul şedinţei CEx, de săptămâna trecută, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, s-ar fi plâns colegilor că a fost ameninţat cu bătaia de către noul preşedinte al Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu. Concret, Ciolacu l-a întrebat pe Oprişan “dacă vrea bătaie”. Ieri, după şedinţa BPN, Marcel Ciolacu spune că nu îşi mai aminteşte dacă l-a întrebat acest lucru pe Oprişan, adăugând că prietenia cu acesta este foarte veche, “dar nu au fost nici ameninţări, nici bătăi”.

Scandal pe partea “dreaptă” pe tema candidatului pentru Cotroceni

Problemele nu ocolesc nici Alianţa USR-PLUS. Cele două partide şi-au desemnat echipele de negociere pentru alegerea candidatului la alegerile prezidenţiale din toamna acestui an. În timp ce PLUS ar dori să fie desemnat Dacian Cioloş, mai multe voci din USR, în special de la nivelul organizaţiilor judeţene, cer imperativ ca partidul să dea un mandat clar de a nu-l accepta pe fostul premier tehnocrat drept candidat comun. Practic, mai multe tabere din partid doresc ca Dan Barna să fie varianta cu care să se prezinte în alegerile prezidenţiale.

Negocierile pentru desemnarea candidatului comun vizează şi încheierea unei alianţe politice în vederea participării comune atât la alegerile locale, cât şi la cele parlamentare, de anul viitor. Însă USR, prin vocea celor care nu-l doresc pe Dacian Cioloş, îi reproşează acestuia legăturile cu serviciile secrete, atât personale, cât şi ale fondatorilor partidului PLUS. Însă nici discursul public al strategului lui Cioloş, Oana Bogdan, nu a scăpat de criticile celor din USR.

Cearta dintre aliaţii de pe partea dreaptă a eşichierului politic a făcut şi o primă “victimă”, în persoana lui Cami Băcioiu, de la USR Sectorul 1. Aceasta a demisionat, ieri, din partid, susţinând că s-a săturat de “atâtea certuri interne, de atâta grobianism şi idolatrie dementă”. “USR-ul trebuia să fie format din oameni educaţi care să salveze România. Nu sunt toţi educaţi sau cu bun-simţ, iar respectul pentru cel de lângă tine e doar o glumă bună câteodată", a scris Cami Băcioiu pe Facebook.