Dăncilă şi Netanyahu au convenit organizarea unui forum economic cu o secţiune dedicată contactelor business to business

Premierul Viorica Dăncilă şi prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, au convenit vineri organizarea, înaintea şedinţei comune a Guvernelor celor două ţări, a unui forum economic cu o secţiune dedicată contactelor business to business.



Potrivit unui comunicat al Executivului român, Viorica Dăncilă a avut vineri o întrevedere cu Benjamin Netanyahu, invitat special în cadrul reuniunii de tip cvadrilateral Bulgaria-România-Grecia-Serbia, care are loc la Varna, în Bulgaria.



"Cei doi înalţi oficiali au evocat legăturile tradiţionale de prietenie dintre cele două state, precum şi nivelul excelent al relaţiilor bilaterale româno-israeliene bazate pe un parteneriat natural şi o tradiţie de 70 de ani", se menţionează în comunicat.



Conform sursei citate, premierul israelian a exprimat sprijinul pentru Guvernul României şi a reiterat interesul pentru efectuarea unei vizite în ţara noastră, discutând despre reprogramarea şedinţei comune a celor două guverne. De asemenea, cei doi oficiali au convenit organizarea, înaintea şedinţei comune a guvernelor, a unui forum economic cu o secţiune dedicată contactelor business to business.



Totodată, Dăncilă a prezentat omologului israelian modificările legislative realizate în domeniul parteneriatului public privat, modificări care au sporit atractivitatea mediului investiţional românesc.



Prim-ministrul român a reconfirmat interesul României pentru consolidarea şi aprofundarea relaţiilor cu Statul Israel în cooperarea strategică, securitatea cibernetică şi energetică, medicină, cercetare şi inovare, se precizează în comunicat.



De asemenea, cei doi premieri şi-au exprimat satisfacţia pentru avansarea negocierilor pentru încheierea Parteneriatului România-Israel în domeniul noilor tehnologii, de manieră să stimuleze interesul reciproc al comunităţilor de afaceri din cele două ţări, astfel încât să fie fructificate potenţialele economice bilaterale. A fost subliniată şi importanţa consolidării relaţiilor în domenii precum sănătate, turism şi educaţie.



Potrivit Executivului român, au fost discutate şi posibilele modalităţi de cooperare dintre România şi Israel, inclusiv din perspectiva deţinerii de către ţara noastră a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, începând cu ianuarie 2019.



Cei doi premieri au avut un schimb de opinii şi cu privire la aspecte legate de situaţia internaţională actuală.



"În cadrul întrevederii a fost evocat, de asemenea, rolul comunităţii israelienilor originari din România la edificarea Statului Israel modern şi a fost evidenţiată contribuţia acestora la consolidarea relaţiilor între cele două state", se mai arată în comunicat. AGERPRES