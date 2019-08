Dăncilă spune că o surprind declaraţiile lui Tăriceanu: Aş fi vrut să discutăm în coaliţie

Premierul Viorica Dăncilă a declarat marţi că este surprinsă de declaraţiile preşedintelui ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, despre faptul că nu vrea să facă parte dintr-o "guvernare impotentă" şi liderul PSD precizând că ar fi vrut ca părerile acestuia să fie discutate în coaliţie, nu prin intermediul presei.



"Sincer, mă surprind aceste declaraţii ale domnului Tăriceanu. Eu cred că acest Guvern a obţinut rezultate şi cred că domnul Tăriceanu are miniştri în acest Guvern. Probabil referirea este la miniştrii dumnealui, că nu poţi să iei în ansamblu şi să judeci toţi oamenii dintr-un guvern. Pentru mine sunt importante alte lucruri, nu să îi răspund domnului Tăriceanu. Este părerea dumnealui, aş fi vrut ca această părere să fie discutată în coaliţie, şi nu prin intermediul presei. Nu am să discut despre afirmaţiile domnului Tăriceanu, pentru mine acum este important să cresc punctul de pensie începând cu 1 septembrie, să creştem indemnizaţia minimă, să venim cu ajustarea proiectelor, să avem o sesiune extraordinară unde să dăm acele ordonanţe de urgenţă care să justifice dorinţa noastră de a lupta împotriva criminalităţii. Deci, sunt alte lucruri pe care le avem în prim plan, pregătirea noastră pentru alegerile prezidenţiale", a spus Dăncilă la Craiova.



Dăncilă a adăugat că astfel de afirmaţii nu fac bine, iar pentru ea, pentru membrii Guvernului şi pentru membrii PSD este importantă stabilitatea ţării.



"Cred că avem această responsabilitate de a asigura stabilitate în România şi cred că aceste cuvinte, aceste acuzaţii nu fac decât să scindeze, iar eu întotdeauna am îndemnat la consens şi unitate. O să îmi spun părerea în cadrul şedinţei de coaliţie referitoare la aceste aspecte. Atâta timp cât în forul de conducere al PSD s-a luat această decizie a remanierilor, s-a luat această decizie a reajustării programului de guvernare, şi nu o restructurare, voi merge pe linia PSD", a afirmat Dăncilă.



Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat într-un interviu marţi că nu este de acord cu remanierea propusă de prim-ministrul Dăncilă. El consideră că "Guvernul funcţionează din inerţie" şi a spus că nu vrea să facă parte 'dintr-o guvernare impotentă'.

AGERPRES