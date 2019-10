Dăncilă spune că va face o nouă propunere de comisar european după ce va discuta cu Ursula von der Leyen

Premierul Viorica Dăncilă, lider al PSD, a declarat marţi că va face o nouă propunere de comisar european după ce va avea mai întâi o discuţie cu Ursula von der Leyen, preşedintele propus al Comisiei Europene.



Dăncilă nu a exclus să fie chiar mai multe propuneri pentru funcţia de comisar european.



"Este foarte important pentru noi comisarul european, dar vreau să am prima dată o discuţie cu doamna preşedinte al Comisiei Europene. Avem şi alte probleme de discutat (în şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD - n.r.), avem şi alte puncte - vine moţiunea de cenzură, trebuie să discutăm - avem de aprobat Biroul judeţean pentru Cluj, avem de aprobat mandatarul financiar. Sunt mai multe probleme de discutat şi mi se pare normal ca pentru o organizaţie de partid să ai întâlniri regulate în care poţi să discuţi probleme importante. (...) Nu vorbim de propunerea pentru comisar european", a precizat Dăncilă, la Parlament, înaintea unei întâlniri cu miniştrii şi deputaţii PSD.



Premierul a precizat că nu există încă un candidat desemnat în locul Rovanei Plumb, respinsă luni de Comisia JURI pentru funcţia de comisar european.



"Am văzut pe surse tot felul de candidaţi. Nu avem încă un candidat. Trebuie să discut mai întâi cu doamna preşedinte (al Comisiei Europene - n.r.). Pentru mine, în primul rând, este important profilul candidatului, să fie o persoană care să aibă credibilitate, o persoană cu multă experienţă, o persoană care să aibă încredere şi să genereze încredere. Vă referiţi prea mult la nume şi uităm care trebuie să fie profilul candidatului. Vom discuta după ce discut cu doamna preşedintă. Ieri am discutat cu doamna preşedintă legat de candidatul Rovana Plumb, de modul în care s-a procedat. Astăzi vom discuta cu doamna preşedinte, dacă este nevoie propunem şi o femeie şi un bărbat, vom face mai multe propuneri. PSD are destui oameni competenţi care pot fi comisari europeni", a susţinut liderul social-democraţilor. AGERPRES