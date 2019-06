Dăncilă spune că vrea ca miniştrii să nu facă referire sau să intervină în Justiţie

Lucian Alecu

Premierul Viorica Dăncilă a declarat marţi că a avut o discuţie cu ministrul Justiţiei, Ana Birchall, căreia i-a spus că vrea ca miniştrii să nu facă referire la Justiţie sau să intervină în acest domeniu.



"Am spus că nu vorbesc despre Justiţie şi că nu vreau să intervin în Justiţie. Am avut o discuţie cu ministrul Justiţiei şi i-am spus că vreau ca nicio entitate, niciun ministru din Guvern să nu facă referire sau să intervină în Justiţie, să nu încerce sub nicio formă să mai aducă Justiţia în curtea Guvernului. (...) Suntem un Guvern politic, orice decizie a noastră, orice afirmaţie, chiar dacă este a Guvernului României, va fi interpretată politic şi nu vreau ca alianţa PSD-ALDE să deconteze o eventuală greşeală", a spus Dăncilă la Palatul Parlamentului, întrebată ce părere are despre posibilitatea desfiinţării Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie.



În altă ordine de idei, premierul a afirmat că marţi a avut o întâlnire cu procurorul general al Statelor Unite, căruia i-a transmis că Guvernul nu va interveni în Justiţie.



"Am avut o discuţie şi am spus care este modul de abordare al Guvernului şi faptul că Guvernul României nu va interveni în Justiţie, îşi doreşte o Justiţie independentă, dar, în acelaşi timp, îşi doreşte şi respectarea drepturilor cetăţenilor. Acest lucru l-am spus de fiecare dată şi acest lucru l-am spus şi procurorului general al SUA", a menţionat ea.

AGERPRES