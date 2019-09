Dăncilă: Stabilim un prag valoric sub care bursele din învăţământul preuniversitar să nu poată scădea

Guvernul va adopta luni o hotărâre prin care se stabileşte un prag valoric sub care bursele de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social de care beneficiază elevii din învăţământul preuniversitar să nu poată scădea, a declarat premierul Viorica Dăncilă.



"Sistemul de educaţie are nevoie de investiţii masive şi ştiu că mai sunt multe de făcut, atât în privinţa investiţiilor, cât şi a măsurilor care să asigure accesul tuturor copiilor la educaţie şi şanse egale. Printr-o hotărâre pe care o vom adopta astăzi stabilim un prag valoric sub care bursele de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social de care beneficiază elevii din învăţământul preuniversitar să nu poată scădea. Luăm această decizie pentru a reduce diferenţele foarte mari cu privire la cuantumul burselor alocate de către administraţiile publice locale. De asemenea, adoptăm, astăzi, actele necesare pentru decontarea navetei elevilor şi pentru anii şcolari următori, astfel încât copiii de la sate să fie sprijiniţi să îşi poată continua şcoala. Vreau să fie foarte clar, elevii şi părinţii nu au de ce să îşi facă griji, am prevăzut banii în buget pentru decontarea abonamentelor elevilor", a spus Dăncilă la începutul şedinţei de Guvern.



Ea a adăugat că în acest an şcolar vor fi inaugurate 468 de unităţi de învăţământ, construite sau reabilitate din fonduri publice, iar lucrările pentru alte 2.800 de grădiniţe, şcoli şi licee sunt în curs de execuţie.



"În total, este un efort financiar de peste 5 miliarde de lei din fonduri guvernamentale, dar şi din fonduri europene. Aceste date arată că în sistemul de învăţământ construim, facem progrese pentru a oferi condiţii cât mai bune de studiu copiilor şi tinerilor", a afirmat Viorica Dăncilă.

AGERPRES