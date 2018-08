Dăncilă: Sumele necesare pentru plata pensiilor şi salariilor sunt asigurate integral până la finalul anului

Sumele necesare pentru plata pensiilor şi salariilor sunt asigurate integral până la finalul anului în urma rectificării bugetare, a declarat prim-ministrul Viorica Dăncilă.



"(...) Pentru a risipi toată zvonistica întreţinută artificial privind banii de pensii şi salarii, vreau să vă spun că în urma rectificării sunt asigurate integral sumele necesare pentru plata pensiilor şi salariilor până la finalul anului. Îi rog, deci, pe pensionari să ţină cont de datele oficiale prezentate de Guvern şi instituţiile abilitate şi îi asigur că pensiile pe care tocmai le-am majorat au acoperire integrală în buget", a declarat Viorica Dăncilă, joi, la Palatul Victoria.



Bugetul de pensii a fost suplimentat cu peste 850 de milioane de lei, a precizat premierul.



"Am luat în calcul şi ultimele modificări legislative adoptate în Parlament cu privire la recalcularea pensiilor pentru cei care au lucrat în grupele speciale de muncă, astfel încât să fie restabilită echitatea între pensionarii din aceste categorii, indiferent de momentul în care aceştia au ieşit la pensie", a declarat Dăncilă.



Premierul a adăugat că un alt principiu de care s-a ţinut cont la rectificare a fost acela de a asigura sumele necesare pentru proiectele de investiţii pe care Guvernul s-a angajat că le va realiza în acest an.



"De asemenea, am prevăzut creditele bugetare şi de angajament necesare pentru sprijinirea mediului de afaceri, în special prin scheme de ajutor şi garanţii de stat", a declarat Dăncilă.



Prim-ministrul a precizat că au existat şi reduceri la unele instituţii.



"Am redus, însă, doar acolo unde a existat un grad scăzut de utilizare a banilor alocaţi. Dacă nu au reuşit să cheltuie banii pe care-i aveau la dispoziţie, am considerat că e mai bine să luăm acest excedent şi să-l repartizăm cu prioritate că sănătate, educaţie şi investiţii", a spus Dăncilă.



Potrivit materialului pregătit de Guvern privind rectificarea bugetară, ordonatorii cu rectificarea negativă mai mare de 10 milioane de lei sunt: Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Turismului, Ministerul Mediului, Ministerul Apelor şi Pădurilor, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Cercetării şi Inovării, Administraţia Prezidenţială, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul de Protecţie şi Pază. AGERPRES