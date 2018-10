Dăncilă: Tema familiei - importantă pentru noi toţi; am votat pentru valorile în care eu cred

Premierul Viorica Dăncilă afirmă că a votat sâmbătă, la referendumul de revizuire a Constituţiei, pentru valorile în care crede.



"Consultarea cetăţenilor este esenţa democraţiei. Este datoria civică a fiecăruia dintre noi să ne exprimăm în legătură cu temele importante pentru societate. Tema familiei este una importantă pentru noi toţi. Am votat pentru valorile în care eu cred", a declarat Dăncilă, după ce a votat la Liceul "Jean Monnet" din Capitală.



Ea a adăugat că această consultare a cetăţenilor reprezintă o expresie a democraţiei. "Şi cred că fiecare dintre noi avem datoria să ne exprimăm într-un fel sau altul", a punctat Dăncilă.



Şefa Executivului a precizat că a venit la vot de dimineaţă pentru că, ulterior, se va deplasa la Focşani unde va participa la un eveniment public.



"Am venit devreme pentru că plec spre Focşani. Este un eveniment la Focşani şi vreau să fiu prezentă şi la acest eveniment", a spus Viorica Dăncilă.



Prim-ministrul a adăugat că a avut o discuţie şi cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, care i-a confirmat că va fi şi el prezent la vot în cursul zilei de sâmbătă. "Da, am vorbit cu domnul preşedinte Liviu Dragnea şi dânsul va veni să voteze, poate puţin mai târziu", a afirmat prim-ministrul.



Viorica Dăncilă a venit la vot alături de soţul său Cristinel Dăncilă. AGERPRES