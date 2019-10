Dăncilă: Ursula von der Leyen mi-a cerut urgentarea nominalizării comisarului european. Iohannis ştia

Premierul demis Viorica Dăncilă a declarat, marţi, la Cluj, că preşedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a cerut să nominalizeze „urgent” persoana desemnată pentru ocuparea funcţiei de comisar european din partea României şi că aceeaşi scrisoare a primit-o şi preşedintele Klaus Iohannis.

„Domnul Iohannis a primit aceeaşi scrisoare pe care am primit-o şi eu. Asta arată că domnul Iohannis, din motive electorale, are altă abordare. Scrisoarea pe care am primit-o eu de la Ursula von der Leyen a primit-o şi domnul preşedinte; deci ştie că mi s-a cerut urgent nominalizarea unui comisar din partea României”, a răspuns Viorica Dăncilă întrebărilor jurnaliştilor referitoare la nominalizarea lui Victor Negrescu pentru funcţia respectivă.

Anterior, Viorica Dăncilă a declarat că guvernul pe care îl conduce îl recomandă pe Victor Negrescu pentru funcţia de comisar european din partea României.

„Îl recomandă şi Guvernul Dăncilă printr-o scrisoare către Bruxelles”, a afirmat Viorica Dăncilă, răspunzând întrebărilor jurnaliştilor dacă Victor Negrescu este recomandat pentru funcţia de comisar european.

Potrivit acesteia, Victor Negrescu are experienţa necesară pentru o asemenea funcţie.

„Da, este o variantă domnul Negrescu, având în vedere experienţa de care se bucură, a fost europarlamentar, a fost ministru pentru afaceri europene, deci îl recomandă experienţa pe care o are pentru funcţia de comisar european”, a explicat premierul.

Viorica Dăncilă vizitează, marţi, mai multe localităţi din judeţul Cluj.

