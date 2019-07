Dăncilă: Vasile Ciurchea - numit provizoriu la conducerea CNAS; dacă va fi trimis în judecată, va fi eliberat din funcţie

Lucian Alecu

Premierul Viorica Dăncilă a declarat marţi că l-a numit provizoriu pe Vasile Ciurchea la conducerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi că, deşi a existat în 2012 un dosar la DNA legat de acesta, nu au fost formulate acuzaţii şi nici nu a fost audiat.



Precizările au fost făcute după ce a fost întrebată de presă de ce a acceptat propunerea venită din partea ministrului Sănătăţii, în condiţiile în care Vasile Ciurchea este anchetat de DNA pentru licitaţii vizând sistemul informatic de la CNAS.



"Am văzut aceste lucruri în spaţiul public. Eu am considerat, atunci când a venit propunerea de la doamna ministru Sorina Pintea, că avem nevoie de un specialist. Sunt probleme în acest moment. Nu putem să facem experienţe. Avem nevoie de un om care cunoaşte sistemul şi care e foarte bine pregătit, care a mai lucrat acolo. Am cerut demisia. A venit astăzi, am înţeles, domnul Vulcănescu. Este prea târziu. Deja l-am demis. De ce l-am numit pe domnul Vasile Ciurchea? M-au uitat la aceste nereguli de care vorbiţi dumneavoastră. Într-adevăr, în 2012 a existat la DNA un dosar legat de domnul Ciurchea, dar am văzut că nu a fost audiat, nu este nicio acuzaţie la adresa domniei sale. Dacă va exista o acuzaţie la adresa domniei sale, atunci bineînţeles că vom lua măsuri. Doar a fost un dosar, nu a fost audiat, nu i s-a imputat absolut nimic", a arătat ea, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD.



Prim-ministrul a mai precizat că numirea lui Ciruchea este provizorie, iar dacă vor apărea elemente suplimentare în cadrul anchetei, acesta va fi înlocuit de la conducerea CNAS.



"Pot exista plângeri pentru fiecare dintre noi. Trebuie să vedem dacă ele sunt fundamentate, iar în momentul în care va apărea cel mai mic lucru care să ateste faptul că domnul Ciurchea a făcut ceva prin care a încălcat legea şi acesta va fi judecat, cu siguranţă vom schimba la CNAS. Dar în acest moment avem nevoie de un specialist şi atâta timp cât nu există ceva care să fie fundamentat, eu cred că nu este o greşeală. Este o numire provizorie, dacă vor apărea elemente suplimentare, atunci vom schimba din nou", a spus premierul.



Dăncilă a atras atenţia asupra faptului că respectarea prezumţiei de nevinovăţie este prevăzută şi în directivele europene.



"E o anchetă în desfăşurare, dar în urma acestei anchete avem certitudinea că este vinovat, că este o problemă? (...) Este o directivă care spune că există prezumţia de nevinovăţie, pe care trebuie să o aplicăm, vrem sau nu vrem. Armonizarea directivelor europene este obligatorie. Această directivă care spune că există prezumţia de nevinovăţie trebuie să fie pentru toţi, fie că vorbim de un om politic, fie că vorbim de un om din alt domeniu. Atâta timp cât dânsul nu este judecat, nu văd un impediment pentru acest lucru. În momentul în care vor apărea elemente suplimentare, va fi trimis în judecată, atunci este normal ca noi să îl eliberăm din funcţie. (...) Eu am avut dosar de înaltă trădare. Atunci ce trebuia să fac? Să îmi dau demisia sau să îmi spună colegii: 'Pleci acasă!' S-a dovedit până la urmă că a fost o prostie. Cum să faci înaltă trădare pentru un parteneriat strategic cu o altă ţară? (...) Eu sunt pentru justiţie independentă, pentru statul de drept, dar şi pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor oamenilor", a menţionat ea.



Vasile Ciurchea, care îl înlocuieşte pe Răzvan Vulcănescu la şefia CNAS, a mai ocupat în trecut această funcţie.

AGERPRES