Dăncilă: Voi face tot ce este posibil pentru ca România să aibă un portofoliu la CE foarte bun

Premierul Viorica Dăncilă susţine că România va negocia la nivelul Uniunii Europene un portofoliu de comisar european, fie în domeniul transporturilor, fie în domeniul energiei sau mediului.



Dăncilă a declarat, vineri, la Galaţi, că în calitatea sa de premier va face tot ce este posibil "pentru ca România să aibă un portofoliu foarte bun".



"După ce vom vedea cine este preşedintele, vom începe negocierile cu viitorul preşedinte al Comisiei Europene. Am discutat cu omologi de-ai mei, am discutat şi cu domnul preşedinte Iohannis, pentru că eu cred că pentru noi este important un portofoliu bun, un portofoliu fie legat de transporturi, fie de energie, de mediu, pentru că noi am avut deja agricultura şi dezvoltarea rurală şi politici regionale, două portofolii foarte puternice, foarte importante şi sperăm să avem tot un portofoliu bun pentru România. În calitatea mea de prim-ministru voi face tot ce este posibil, voi avea discuţii cu liderii europeni, pentru ca România să aibă un portofoliu foarte bun", a afirmat Dăncilă.

AGERPRES