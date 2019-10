Dăncilă: Vom achita toate facturile pentru PNDL 1 şi PNDL 2, indiferent de culoarea politică

Premierul Viorica Dăncilă susţine că Guvernul va continua programele de dezvoltare locală şi va achita toate facturile emise, „indiferent de culoarea politică a primarilor”, în cazul în care moţiunea de cenzură care va fi dezbătută joi va fi respinsă.

Dăncilă a declarat miercuri seară, într-o emisiune la postul de televiziune Antena 3, că o altă prioritate a Executivului pe care îl conduce o reprezintă achitarea subvenţiilor în domeniul agricol.

„Din punct de vedere guvernamental, vom continua programele PNDL 1, PNDL 2, vom achita toate facturile pentru PNDL 1 şi PNDL 2, indiferent de culoarea politică, aşa cum am făcut-o şi anul trecut. Deci vrem să continuăm proiectele de dezvoltare locală. Vom merge cu continuarea programului guvernamental, vom vedea acolo unde sunt probleme în cadrul primăriilor, vom încerca ca să reglementăm anumite situaţii cum este CET Govora sau cum sunt localităţi care nu beneficiază de căldură şi trebuie să aibă sprijinul guvernamental, aşa cum am făcut şi anul trecut. Pentru noi, prioritatea principală este cetăţeanul. Vom face tot ce este necesar ca să sprijinim cetăţenii. Mai mult decât atât, aşa cum am spus la reuniunea pe care am avut-o astăzi cu fermierii, vom da subvenţiile la timp astfel încât să aibă impactul dorit. Sunt foarte multe lucruri de făcut, sunt foarte multe lucruri de rezolvat. Gândiţi-vă că intrăm în perioada de iarnă şi sunt foarte multe lucruri care pot să apară şi pe care noi trebuie să le gestionăm foarte bine”, a afirmat liderul PSD.

Premierul a subliniat că se va bate în continuare, alături de PSD, pentru câştigarea alegerilor prezidenţiale din luna noiembrie.

„Din punct de vedere politic, dacă nu va trece moţiunea, mă voi bate cu PSD să câştigăm alegerile prezidenţiale, să avem un preşedinte care respectă guvernul, indiferent de culoarea politică, să avem un preşedinte care să nu mai împartă în «oamenii mei» şi «ceilalţi», care să nu vorbească despre «guvernul meu» şi un preşedinte care să nu fie lider politic al unui partid din România, să fie preşedinte al tuturor românilor, să avem un preşedinte activ, un preşedinte care să iubească oamenii, să empatizeze cu oamenii, să fie mereu în mijlocul oamenilor, nu să stea patru ani şi în al cincilea an, din motive electorale, să iasă în spaţiul public şi să atace în stânga şi în dreapta”, a mai spus Viorica Dăncilă.

„Iohannis nu mai ştie de separarea puterilor în stat şi, efectiv, vrea să şi le subordoneze pe toate”

Viorica Dăncilă l-a acuzat apoi pe preşedintele Klaus Iohannis că „nu mai ştie de separarea puterilor în stat”, se comportă ca „un lider de partid” şi este cel care „vrea să dea jos Guvernul”, cel care, efectiv, „îndeamnă parlamentarii să voteze moţiunea”.

„Din toată această bătălie este un lucru care nu s-ar putea întâmpla în nicio ţară în care există democraţie, în niciun stat membru al UE: preşedintele României, cel care trebuie să fie imparţial, cel care trebuie să aducă consensul, este cel care efectiv îndeamnă parlamentarii să voteze moţiunea, este cel care vrea să dea jos Guvernul. Acest lucru este de neînţeles şi cred că cetăţenii din România vor sancţiona acest lucru. Nu este normal ca preşedintele României, care trebuie să fie preşedintele tuturor românilor - indiferent de culoare politică, indiferent că sunt bugetari, că sunt de la multinaţionale, indiferent de profesia lor - trebuie să fie preşedintele tuturor. Vedem de data aceasta un abuz pe care nici măcar Traian Băsescu nu şi l-a permis, acela în care preşedintele se comportă ca un lider de partid, ceea ce nu este normal şi nu este de acceptat. Mai mult decât atât, din cele spuse de preşedintele Iohannis, remarcăm trei lucruri, vrea un mandat nou de preşedinte, vrea «Guvernul meu» şi, de data aceasta, vrea şi «Parlamentul meu». Deci, văd că preşedintele României nu mai ştie de separarea puterilor în stat şi, efectiv, vrea să şi le subordoneze pe toate. Acest lucru este de neacceptat şi cred că toţi cei care văd declaraţiile preşedintelui, implicarea preşedintelui, vor sancţiona acest lucru”, a declarat Viorica Dăncilă, miercuri, la Antena 3, întrebată dacă plecarea Guvernului în urma moţiunii de cenzură îl va ajuta pe Klaus Iohannis în campania sa pentru alegerile prezidenţiale.

Premierul a reiterat în context că moţiunea de cenzură nu va trece, iar guvernul nu va cădea.

„Moţiunea nu va trece, Guvernul nu va cădea şi spun acest lucru pentru că eu cred în responsabilitatea membrilor Parlamentului României, cred că pot să facă o diferenţă între un partid responsabil, care a venit în faţa electoratului cu un program de guvernare, care este aproape de cetăţeni şi o moţiune de cenzură foarte subţire, care nu spune nimic şi cu o promisiune tot de nimic, nu avem un program de guvernare, nu avem un Cabinet care să vină în locul Guvernului actual. Cred că mulţi dintre membrii Parlamentului, chiar şi dintre cei care au semnat această moţiune, mâine nu o vor vota, pentru că la întoarcerea în colegiile lor, în judeţele lor, vor trebuie să le spună primarilor de ce au făcut acest lucru, de ce primarii nu mai pot să-şi continue proiectele în comunităţile lor, proiecte care au fost acordate de Guvern prin PNDL 1 şi PNDL 2 indiferent de culoarea politică, vor trebui să le explice pensionarilor de ce au dat jos un guvern care le-a crescut pensiile şi le va creşte în continuare şi va veni în loc un guvern care vrea să introducă din nou austeritatea, vor trebui să răspundă la multe, multe întrebări”, a declarat Dăncilă.

„PSD va asigura cvorumul la moţiune, dar nu va vota”

Parlamentarii PSD vor fi prezenţi în sală la dezbaterea şi votul la moţiunea de cenzură, dar nu vor vota, a anunţat premierul Viorica Dăncilă.

„Va intra în sală PSD-ul, nu va vota. Ei trebuie să-şi asigure cele 233 de voturi «pentru». Cvorumul îl vom asigura, pentru că noi am vrut ca această moţiune să fie votată mult mai devreme. Am văzut dorinţa Opoziţiei de a da jos Guvernul, dar atunci când am vrut ca moţiunea să fie votată sâmbătă, am văzut aceeaşi Opoziţie, care mai înainte spunea că orice oră, orice zi cu acest Guvern este o zi pierdută, că nu a vrut. Eu înţeleg, sâmbăta şi duminica nu lucrează. Şi atunci cum vor să aibă guvernarea, dacă sâmbăta şi duminica nu lucrează, seara după ora 18,00 au somnul de frumuseţe şi nu pot să lucreze? Deci, am văzut o totală neseriozitate. Am văzut că s-au bucurat atunci când moţiunea a mai fost amânată cu aproape o săptămână şi atunci mă gândesc: care este scopul şi ce urmăresc de fapt?”, a mai declarat Viorica Dăncilă, la Antena 3, întrebată dacă varianta potrivit căreia parlamentarii PSD nu vor intra în sala de şedinţă la votul din Parlament este cea corectă.

Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă va fi dezbătută şi votată joi în Parlament. Moţiunea, intitulată „Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!”, are 237 de semnături de la parlamentari PNL, USR, PMP, PRO România, ALDE, UDMR, minorităţi naţionale, dar şi două de la PSD, conform liderului liberalilor, Ludovic Orban.

Pentru ca moţiunea de cenzură să fie adoptată de Parlament sunt necesare 233 de voturi. Votul este secret cu bile.

