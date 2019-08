Dăncilă: Vom creiona paşii următori pe care-i va face PSD în privinţa guvernării la finele săptămânii, în CExN

Premierul Viorica Dăncilă, liderul social-democraţilor, a anunţat că la finele acestei săptămâni, PSD se va reuni într-o nouă şedinţă a Comitetului Executiv Naţional (CExN) pentru a stabili paşii care trebuie urmaţi în privinţa rămânerii la guvernare.



Întrebată luni, într-o conferinţă de presă susţinută după şedinţa CExN al PSD, dacă în termen de 45 de zile, perioada de interimat prevăzută de legislaţie, Executivul pe care-l va conduce va veni în Parlament pentru un vot de învestitură, Dăncilă a răspuns: "Vom vedea, nu am luat încă deciziile referitor la acest aspect în Comitetul Executiv de astăzi. La sfârşitul săptămânii avem Comitet Executiv Naţional şi acolo vom creiona toţi paşii următori pe care-i va face PSD. Vom vedea dacă aşteptăm cele 45 de zile, dacă vom veni mai devreme, vom vedea cum vom acţiona. Să vedem, poate este moţiune înainte, poate un vot de încredere, vom vedea cum decurg lucrurile".



Liderul social-democraţilor a precizat că PSD are în vedere să poarte negocieri pentru a-şi asigura o majoritate în Parlament.



" Bineînţeles că vom încerca negocieri pentru a obţine o majoritate în Parlament, ştim că este necesară, nu pot să vă spun acum punct cu punct ce vom face, dar vom folosi toate pârghiile astfel încât acest Guvern să-şi ducă la capăt programul pe care l-a promis cetăţenilor", a afirmat Dăncilă, întrebată care este planul PSD în continuare în privinţa guvernării şi cu cine va purta negocieri în Parlament pentru a-şi asigura majoritatea.



Întrebată despre "nemulţumirea" preşedintelui ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, privind neacceptarea de către PSD a unei restructurări a Guvernului, premierul a subliniat că pentru a lua o astfel de măsură este nevoie de "o majoritatea largă" în Parlament.



"Ca să faci o restructurare (a Guvernului - n.r.) îţi trebuie să ai o majoritate largă în Parlament. Trebuie să te asiguri că atunci când se votează restructurarea tu poţi să aduci pentru vot deputaţii şi senatorii care să asigure o majoritate. Am considerat că nu este timpul să ne ocupăm acum de această restructurare. Vin alegerile prezidenţiale, trebuie să fim foarte concentraţi pe alegerile prezidenţiale, iar, în acelaşi timp, pentru mine, prioritar este programul de guvernare. Dacă făceam restructurarea, trebuia tot pe acelaşi program sau cu un program nou, dar atunci ce făceam? Veneam cu un program de guvernare din 2016 pentru care cetăţenii ne-au votat, venim acum facem restructurare şi venim cu un alt program de guvernare? Eu cred că trebuie să dăm dovadă de consecvenţă şi că trebuie să ne ţinem promisiunile în faţa electoratului ", a mai declarat Dăncilă.

AGERPRES